Gigi Becali vrea să mai transfere un mijlocaş din Liga 1, dar Rapid îi face concurenţă. Cât oferă FCSB-ul - Antena Sport

„Keita? Nu știu. Gigi, în ultima vreme, are mai multe poziții pe care vrea să le întărească. Eu consider că noi vom fi foarte puternici în play-off după ce Lixandru și Octavian Popescu vor reintra, fără niciun transfer. Exact, eu consider că n-ar trebui să mai transferăm. Noi nu știm cât vom mai merge în Europa, pentru că și asta e important.

De Thiam a fost o discuție la începutul lui ianuarie, când cei de la U Cluj ne-au căutat. Gabriel Giurgiu (n.r – directorul sportiv de la U Cluj) m-a căutat pentru Luis Phelipe. Au făcut o ofertă pentru Luis Phelipe și le-am zis că putem intra în discuție dacă sunt dispuși să schimbăm Luis Phelipe cu Thiam și eventual să vedem cine mai dă o sumă. Au zis că Thiam e netransferabil. Și acolo s-a încheiat orice discuție despre Thiam, pentru că e un jucător foarte important pentru ei și netransferabil”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.