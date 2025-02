Mihai Stoica, anunţ despre transferurile pregătite de Gigi Becali la FCSB: "Are mai multe poziţii pe care vrea să le întărească" - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut un anunţ despre transferurile pregătite de Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei a pus ochii pe doi jucători din Liga 1, Tidiane Keita, de la Petrolul, şi Mamadou Thiam, de la U Cluj.

Mihai Stoica a recunoscut faptul că Gigi Becali vrea să-i aducă întăriri lui Elias Charalambous. Patronul campioanei îşi doreşte să transfere jucători, pe mai multe posturi.

Totuşi, Mihai Stoica a transmis că oficialii de la U Cluj le-au transmis roş-albaştrilor faptul că Mamadou Thiam e „netrasferabil”, dat fiind faptul că este jucător de bază în echipa lui Ioan Ovidiu Sabău.

De cealaltă parte, în privinţa lui Tidiane Keita, Mihai Stoica a amintit de faptul că la mijloc, FCSB va primi întăriri în play-off, după ce se vor recupera Octavian Popescu şi Mihai Lixandru.

„Keita? Nu știu. Gigi, în ultima vreme, are mai multe poziții pe care vrea să le întărească. Eu consider că noi vom fi foarte puternici în play-off după ce Lixandru și Octavian Popescu vor reintra, fără niciun transfer. Exact, eu consider că n-ar trebui să mai transferăm. Noi nu știm cât vom mai merge în Europa, pentru că și asta e important.