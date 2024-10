Giovanni Becali, anunţul momentului despre revenirea lui Nicolae Stanciu la FCSB: "Are inimă de leu!" - Antena Sport

Giovanni Becali a vorbit despre revenirea lui Nicolae Stanciu la FCSB. Agentul FIFA a confirmat declaraţiile oferite de Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera anunţase că îl aşteaptă pe mijlocaşul de 31 de ani încă din această iarnă la campioana României.

Stanciu intră în ultimele 6 luni de contract cu Damac şi poate reveni, după 8 ani, la FCSB. În 2016, Gigi becali îl vânduse la Anderlecht pentru 9.7 milioane de euro.

Ce a spus Giovanni Becali despre venirea lui Nicolae Stanciu la FCSB

Giovanni Becali nu exclude varianta ca Stanciu să poată fi convins să renunţe la milioanele arabilor pentru a semna cu roş-albaştrii.

„De ce nu? Stanciu este un jucător care, în campionatul nostru, poate să joace și la 35-36 de ani. Nu are o înălțime de nu știu cât, nu are niște pulpe de nu știu ce, dar are o inimă de leu. Are inimă de leu și cunoaște jocul, se bate corp la corp cu urangutani, fundași de o alură că te și sperii de ei”, a declarat Giovanni Becali la fanatik.ro.

În această ediţie din campionatul Arabiei Saudite, Stanciu a reuşit o pasă decisivă în 6 meciuri. Îl are coechipier pe Florin Niţă şi este antrenat de Cosmin Contra.