Mihai Stoica, anunţ despre revenirea lui Nicolae Stanciu la FCSB: "Are un cec în alb din partea lui Gigi Becali!" - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut un anunţ despre revenirea lui Nicolae Stanciu la FCSB. MM a dezvăluit că mijlocaşul este aşteptat la formaţia campioană, însă decizia de a se întoarce în Liga 1 îi va aparţine în totalitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul cu Cipru, Nicolae Stanciu a fost întrebat despre un eventual transfer la FCSB. Acesta a dat de înţeles că şi-ar putea prelungi contractul la Damac, formaţie la care evoluează în prezent.

Mihai Stoica, anunţ despre revenirea lui Nicolae Stanciu la FCSB

Mihai Stoica a transmis şi el că Nicolae Stanciu ar reprezenta un câştig uriaş pentru FCSB, însă a subliniat că acesta ar putea continua în fotbalul saudit, dată fiind forma sa din prezent.

MM a transmis şi că ar reprezenta o lipsă de respect din partea oficialilor de la FCSB, faţă de ceilalţi jucători ai campioanei, dacă s-ar continua zvonurile privind revenirea lui Nicolae Stanciu.

„Ce rămâne din asta e că Stanciu are un cec în alb din partea lui Gigi, dar eu cred că el va încerca să mai joace în străinătate. Totuși, are 31 de ani, iar la cum se prezintă, nu are cum să nu găsească o echipă. Ce ai putea să-i reproșezi unui fotbalist ca Stanciu? La nivelul acesta, e bun. E foarte bun.