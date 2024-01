Horațiu Moldovan, la un pas de un transfer total surprinzător: "Sunt gata să achite clauza de reziliere". Probleme pentru Rapid - Antena Sport

Moldovan a cerut timp de gândire până pe 21 ianuarie, dar i-a făcut o promisiune milionarului român. Va da răspunsul final înainte de reluarea campionatului, cu toate că perioada de mercato va mai fi deschisă încă două săptămâni. Mai mult, şi-a dat un acord de principiu şi ia în calcul serios să rămână la Rapid, pentru a se lupta pentru câştigarea titlului. A anunţat chiar înainte de plecarea în cantonament că nu se grăbeşte să plece, cu toate că propunerile financiare primite sunt net superioare.

„Mi-e gândul doar la Rapid, nu sunt disperat să plec. Mă gândesc şi la EURO. Nu poate nici Neuer condiţii să fie titular. Şi aici am o concurenţă bună cu Drăghia. Sunt aici, mă bucur că am venit la reunire. Mă bucur că am ajuns la EURO, nu mă ţine pe loc. Sunt mândru că sunt român.

Dacă vine o ofertă foarte bună, mă gândesc şi la EURO, dar şi la mine. O ofertă foarte bună înseamnă un campionat foarte bun din Europa. Sper să câştigăm titlul. Am mare respect faţă de suporterii rapidişti. Ne bucurăm că sunt alături de noi şi sper la final să arătăm că suntem de neclintit”, a spus Moldovan, la reunirea Rapidului.