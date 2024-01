Dan Şucu, o nouă ofertă pentru Horaţiu Moldovan! Ce salariu uriaş îi oferă pentru a-l convinge să rămână la Rapid - Antena Sport

Reclamă

Moldovan a cerut timp de gândire până pe 21 ianuarie, dar i-a făcut o promisiune milionarului român. Va da răspunsul final înainte de reluarea campionatului, cu toate că perioada de mercato va mai fi deschisă încă două săptămâni. Mai mult, şi-a dat un acord de principiu şi ia în calcul serios să rămână la Rapid, pentru a se lupta pentru câştigarea titlului. A anunţat chiar înainte de plecarea în cantonament că nu se grăbeşte să plece, cu toate că propunerile financiare primite sunt net superioare.

„Sper să fie un an mult mai bun decât 2023, care oricum a fost cel mai bun an din carieră. Sper să fiu sănătos. Nu am stat să am tratative. Nu a fost nicio discuţie cu conducerea clubului. Am o relaţie foarte bună cu cei de la Rapid.

Faţă de domnul Şucu nu am niciun reproş. E cel mai corect om pe care l-am întâlnit până acum. Faţă de domnul Angelescu am cel mai mare respect. Mi-a întins o mână când probabil că nimeni nu mai credea în mine. Nu pot să mă cert niciodată cu clubul Rapid. E perioada de transferuri, dacă va veni o ofertă de nerefuzat, voi face pasul.

Mi-e gândul doar la Rapid, nu sunt disperat să plec. Mă gândesc şi la EURO. Nu poate nici Neuer condiţii să fie titular. Şi aici am o concurenţă bună cu Drăghia. Sunt aici, mă bucur că am venit la reunire. Mă bucur că am ajuns la EURO, nu mă ţine pe loc. Sunt mândru că sunt român.

Dacă vine o ofertă foarte bună, mă gândesc şi la EURO, dar şi la mine. O ofertă foarte bună înseamnă un campionat foarte bun din Europa. Sper să câştigăm titlul. Am mare respect faţă de suporterii rapidişti. Ne bucurăm că sunt alături de noi şi sper la final să arătăm că suntem de neclintit”, a spus Moldovan, la reunirea Rapidului.

Horaţiu Moldovan a fost titular în toate meciurile Rapidului din această ediţie de campionat. A primit 22 de goluri în 21 de parte. Giuleştenii au a treia cea mai bună defensivă din Liga 1. Dacă Moldovan va pleca în această perioadă de mercato, Ionuţ Radu are şanse importante să fie adus în Giuleşti. Cu o cotă de piaţă de trei milioane de euro, portarul de 26 de ani nu mai prinde nici măcar banca de rezerve la Bournemouth. Gruparea din Premier League este dispusă să renunţe la împrumutul românului, iar Inter l-ar putea redirecţiona la Rapid. Horaţiu Moldovan, dorit în LaLiga Horaţiu Moldovan este dorit în LaLiga! Portarul titular al Rapidului şi al echipei naţionale a stârnit interes din partea lui Betis Sevilla, care se gândeşte să îi achite clauza de reziliere. Potrivit iamsport.ro, o decizie va fi luată de către clubul din LaLiga în zilele următoare. Horaţiu Moldovan ar fi tentat să se transfere la gruparea aflată în prezent pe locul 7 în prima ligă spaniolă, mai notează sursa citată.