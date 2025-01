Ianis Stoica şi-a decis viitorul după remiza cu FCSB: "Nu mă tentează asta!" Discurs plin de fair-play după remiza de pe Arena Naţională - Antena Sport

Ianis Stoica a vorbit despre viitorul său / Profimediaimages Ianis Stoica şi-a decis viitorul după remiza cu FCSB. Dorit insistent de Dinamo, atacantul celor de la Hermannstatd a spus că nu este tentat, în acest moment, să plece. Daniel Niculae a anunaţt că Ianis Stoica poate pleca doar pe 1.500.000 de euro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ianis Stoica a vorbit şi depsre remiza cu FCSB. Atacantul sibienilor a spus nu ar fi fost un rezultat echitabil dacă echipa sa se impunea pe Arena Naţională. Ianis Stoica, anunţ despre viitorul său „Era un pic nemeritată victoria, să nu exagerăm. Eram acolo, dacă batem la Iași, de ce nu (n.r. să se gândească la play-off).

Mi-am făcut cât am putut de bine treaba și atâta tot. Momentan sunt aici, sunt foarte bine și vom vedea pe viitor. Pe mine nu mă interesează să dau neapărat gol, dacă îmi ajut echipa și acea pasă se pune la statistici este foarte bine. Nu mă tentează momentan să plec, poate pe viitor, momentan mă simt bine aici, am venit după accidentare, era planificat să ies mai devreme, Mister m-a ținut și sper să fiu 100% în cel mai scurt timp posibil”, a spus Ianis Stoica după FCSB – Hermannstadt 1-1. Şi antrenorul celor de la Hermannstadt, Marius Măldărăşanu, a recunoscut şi el că echipa sa nu ar fi meritat să câştige partida cu FCSB. Reclamă

Reclamă

”E adevărat că puteam câștiga 3 puncte. Erau puncte norocoase, dar ar fi fost o victorie nemeritată. Asta este realitatea! Ei au făcut un joc bun. Au calitate în duelurile unu-la-unu. La pauză m-am luat un pic de jucătorii mei, pentru că am observat o lipsă de încredere. În a doua repriză am reglat-o.

Pasele nu au fost cu încredere. Ei au calitate mare. Asta am observat: o lipsă de încredere. Am avut posibilitatea să dezvoltăm anumite contra-atacuri sau atacuri poziționale, însă ne-a lipsit decizia sau ultima pasă. E un punct contorizat. Începem cu dreptul acest an, chiar dacă jocul nu m-a mulțumit. Ăsta e fotbalul.

Le-am spus jucătorilor că vreau să ne uităm și în sus în clasament, dar să nu uităm de unde am plecat, la un moment dat. Fiecare punct contează. E important să nu pierzi meciurile”, a spus şi Marius Măldărăşanu.