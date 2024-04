Ilie Dumitrescu i-a propus doi antrenori lui Dan Șucu, pentru a scoate Rapidul din criză. Ar fi o lovitură de proporții! - Antena Sport

Imediat după, Bergodi şi-a ieşit din minţi şi a început să ţipe la conferinţă. Acesta a transmis că şi FCSB ar putea avea de suferit, dacă ar juca fără jucătorii importanţi, şi la fel şi Universitatea Craiova.

„În seara asta, nu se poate reproşa nimic, doar faptul că nu am dat gol. Ocazii am avut. (N.r. Ce s-a întâmplat în noiembrie şi decembrie cu Rapid) Am avut doi-trei jucători accidentaţi, care erau cei mai buni. În ce lume trăieşti.

(N.r. Dvs în ce lume trăiţi) Tu în ce lume trăieşti! Stai liniştit! Despre ce vorbeşti tu! După FCSB am reuşit, fără Rrahmani, fără Petrila şi fără Emmers. După am avut două luni, am luat măsuri, nu aveam atacanţi, mijlocaşi. Scoate jucătorii importanţi de la FCSB, să vedem ce fac. Scoate-l pe Mitriţă de la Craiova, să vedem ce fac. În două luni, în care au lipsit Rrahmani, Petrila, Emmers, am rămas acolo sus. Ce înţelegi tu din fotbal?

Haide, vorbeşte! Noi am jucat cu Craiova şi cu FCSB în noiembrie, am ieşit din Cupă, am făcut 0-0 cu CSA Steaua, dar am câştigat înainte cu Craiova şi am câştigat. După am câştigat cu FCSB. Nu înţelegi nimic din fotbal! Ce înseamnă asta? Trebuie să ai anumite caracteristici.

Am jucat cu Papeau nouă fals. E normal, e greu fără un atacant, fără o aripă. Mă înveţi tu fotbal pe mine? Ce faci?”, a transmis Cristiano Bergodi, la conferinţa de presă.