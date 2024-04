Cristiano Bergodi, criză de nervi după Rapid - Sepsi 0-1! Întrebarea care l-a scos din minţi: "Nu mă înveţi tu fotbal!" - Antena Sport

Reclamă

Imediat după, Bergodi şi-a ieşit din minţi şi a început să ţipe la conferinţă. Acesta a transmis că şi FCSB ar putea avea de suferit, dacă ar juca fără jucătorii importanţi, şi la fel şi Universitatea Craiova.

„În seara asta, nu se poate reproşa nimic, doar faptul că nu am dat gol. Ocazii am avut. (N.r. Ce s-a întâmplat în noiembrie şi decembrie cu Rapid) Am avut doi-trei jucători accidentaţi, care erau cei mai buni. În ce lume trăieşti.

Reclamă

(N.r. Dvs în ce lume trăiţi) Tu în ce lume trăieşti! Stai liniştit! Despre ce vorbeşti tu! După FCSB am reuşit, fără Rrahmani, fără Petrila şi fără Emmers. După am avut două luni, am luat măsuri, nu aveam atacanţi, mijlocaşi. Scoate jucătorii importanţi de la FCSB, să vedem ce fac. Scoate-l pe Mitriţă de la Craiova, să vedem ce fac. În două luni, în care au lipsit Rrahmani, Petrila, Emmers, am rămas acolo sus. Ce înţelegi tu din fotbal?

Haide, vorbeşte! Noi am jucat cu Craiova şi cu FCSB în noiembrie, am ieşit din Cupă, am făcut 0-0 cu CSA Steaua, dar am câştigat înainte cu Craiova şi am câştigat. După am câştigat cu FCSB. Nu înţelegi nimic din fotbal! Ce înseamnă asta? Trebuie să ai anumite caracteristici.

Am jucat cu Papeau nouă fals. E normal, e greu fără un atacant, fără o aripă. Mă înveţi tu fotbal pe mine? Ce faci?”, a transmis Cristiano Bergodi, la conferinţa de presă.

Reclamă 4 / 0/3

Fanii de la Rapid i-au cerut demisia lui Cristiano Bergodi Fanii i-au cerut din nou demisia lui Cristiano Bergodi, de la Rapid. Suporterii nu au mai rezistat şi au început să scandeze împotriva antrenorului italian, după eşecul suferit de giuleşteni cu Sepsi. Marius Şumudică este dorit pe banca trupei de sub Grant. Rapid este singura echipă din play-off, fără victorie. Giuleştenii au pierdut pe rând cu Farul, Universitatea Craiova, CFR Cluj şi Sepsi, şi mai au un singur punct avans faţă de locul şase, ocupat de covăsneni. Pe finalul partidei cu Sepsi, fanii nu au mai suportat şi i-au cerut demisia lui Cristiano Bergodi. Numele lui Marius Şumudică s-a scandat pe arena din Giuleşti, în special de către fanii de la tribuna a doua. Marius Şumudică este liber de contract şi au existat zvonuri că ar putea să o preia pe Rapid, după eşecul suferit de giuleşteni, în etapa precedentă, cu CFR Cluj. Dan Şucu l-a reconfirmat însă în funcţie pe Bergodi. Acţionarul majoritar al Rapidului a fost surprins „împietrit”, după golul marcat de Sepsi, în prelungirile partidei. Şucu era alături de soţia sa, şi nu a avut nicio reacţie în momentul în care Debeljuh a punctat.

Va cuceri Dan Petrescu titlul din Liga 1, cu CFR Cluj, în 2024-2025? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...