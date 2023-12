Imagini uluitoare după Sepsi - CFR Cluj 2-1! Andrea Mandorlini l-a împins pe Marius Ştefănescu! - Antena Sport

Reclamă

„E destul de greu. Am avut partida în mână, puteam să facem 2-0. Am făcut multe greșeli și am fost egalați. E greu să vorbești, sunt multe de spus. Am reușit să deschidem scorul, apoi am avut ocazia să ne desprindem, dar după au intervenit erorile.

Nu reușim să concretizăm lucrurile ofensive și la noi înscrie mereu un mijlocaș, dar oricum nu trebuie să facem aceste greșeli.

Demis? Cine? Pentru ce motiv? Spui tu? Cred că sunt și alte întrebări de adresat. Eu sunt aici și îmi fac treaba. Nu cred că are rost să ne gândim la ce va fi mâine, important este să vorbim despre prezent”, a declarat Andrea Mandorlini pentru digisport.ro după Sepsi – CFR Cluj 2-1.

Basarab Panduru a făcut-o praf pe CFR Cluj după înfrângerea cu Sepsi: „Parcurs de echipă de retrogradare”

Basarab Panduru a făcut-o praf pe CFR Cluj după înfrângerea cu Sepsi. Fostul internațional a vorbit despre partida din etapa cu numărul 20 a sezonului de Liga 1.

Duelul de la Sf. Gheorghe a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro și s-a încheiat cu scorul de 2-1, în favoarea echipei din Covasna.

După meci, Basarab Panduru a spus că, în opinia sa, CFR Cluj arată ca o echipă care se bate pentru a se salva de la retrogradare, nu ca o formație care se luptă pentru câștigarea titlului de campioană. De asemenea, fostul internațional a menționat și faptul că în lotul clujenilor există anumiți jucători care nu mai dau randament și l-a dat ca și exemplu pe Ciprian Deac. „Mi se pare o surpriză doar că pierzi după ce conduci" „Nu mi se pare o surpriză. Mi se pare o surpriză doar că pierzi după ce conduci. CFR e o echipă care nu bate pe nimeni, a câștigat un singur meci din ultimele 11 jucate. Ăsta e parcurs de echipă de retrogradare, teoretic, nu de campioană. Jucase bine la Craiova, dar nu marcase. Jucatul ăsta bine… de când a venit Mandorlini, toată lumea zicea că ce bine joacă, că Petrescu nu juca. Băi, nu vă grăbiți, nu știu ce conta pentru CFR mai mult. Ăsta e jucat bine?! La 1-0 a urmărit să întărească mijlocul terenului și să îi prindă pe contraatac. Dar cu cine? Deac nu mai poate. Dar nu mai poate pentru că nici nu joacă meci de meci. Dacă juca așa puțin și anii trecuți, probabil se lăsa", a spus Basarab Panduru, la orangesport.ro. Sepsi – CFR Cluj 2-1! Echipa lui Andrea Mandorlini, întoarsă de covăsneni. „Feroviarii", fără victorie din luna octombrie Sepsi – CFR Cluj 2-1 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Duelul a contat pentru etapa cu numărul 20 a sezonului de Liga 1. Ardelenii au început excelent partida și au marcat în minutul 32, prin Tachtsidis. Totuși, covăsnenii au întors meciul în repriza secundă, prin golurile lui Kallaku (min. 69) și Damașcan (min. 85). După acest meci, CFR Cluj rămâne pe poziția a 2-a în Liga 1, dar este în continuare la 8 puncte de liderul FCSB. De cealaltă parte, Sepsi a urcat până pe locul 5, cu 29 de puncte.

CFR Cluj: Sava – Ziv Morgan, Kresic, M. Ilie, Camora – Avonou, Tachtsidis, Cvek – Otele, Bîrligea, Krasniqi

Rezerve: Hindrich, Bălgrădean, Boben, Nortey, R. Filip, Fică, Deac, Luca Mihai, Juricic

Antrenor: Andrea Mandorlini

Sepsi OSK: Niczuly – Kecskes, Ninaj, Ciobotariu – Oteliță, I. Gheorghe, N. Păun, R. Varga – Ștefănescu, Safranko, C. Matei

Rezerve: Moldovan, Fl. Ștefan, Oroian, Bălașa, Jonathan Rodriguez, Damașcan, Kallaky, Rondon, Debeljuh

Antrenor: Bernd Storck