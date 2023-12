Basarab Panduru a făcut-o praf pe CFR Cluj după înfrângerea cu Sepsi: „Parcurs de echipă de retrogradare” - Antena Sport

„Este greu de explicat, e greu de vorbit după acest meci. Am avut şansa de a face 2-0. Am suferit puţin, am condus cu 1-0, dar am făcut două greşeli şi am pierdut. Trebuie să ne îmbunătăţim compartimentul ofensiv pentru că golurile noastre sunt marcate de mijlocaşii centrali.

Am făcut multe greşeli în atac când puteam face 2-0. Consider că sunt un antrenor inteligent. De ce să fiu demis? Cine spune că rezultatele au fost proaste? Tu? Acum suntem foarte dezamăgiţi de acest rezultat, dar contează foarte mult următorul meci cu U Cluj”, a spus Andrea Mandorlini