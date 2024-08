"Îmi e frică să nu greşesc!" Gabi Iancu, reacţie incredibilă când a fost întrebat despre decizia lui Hagi de a refuza naţionala - Antena Sport

Gabi Iancu a avut o reacţie incredibilă când a fost întrebat despre decizia lui Hagi de a refuza naţionala. Iancu a fost desemnat omul meciului în partida pe care Farul a câştigat-o cu Poli Iaşi, scor 2-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat despre decizia lui Gică Hagi de a refuza naţionala României. Gabi Iancu a spus că nu poate vorbi despre acest lucru.

Gabi Iancu, reacţie incredibilă când a fost întrebat despre decizia lui Hagi de a refuza naţionala

„Mă bucur enorm că am reuşit să câştigăm azi. Aşa ploaie… azi le-am combinat pe toate. Aşa ploaie nu am mai văzut! Mă gândeam că exact acum când câştigăm noi să se întâmple toate? Mă bucur că nocturna a funcţionat şi mă bucur în primul rând că am marcat. Sper ca după acest meci să mă descătuşez. Era puţin apăsător, dar Mister a ştiut cum să vorbească, ce să ne spună. A luat presiunea de pe umerii noştri. Acum e ok.

Mă scuzaţi dar nu vreau să comentez (n.r. rămânerea lui Gică Hagi la Farul). Îmi e frică să nu greşesc, el ştie ce a hotărât şi ce a fost mai bine pentru Farul Constanţa.

Îmi doresc să o ţinem tot aşa, să legăm victoriile şi să ne uităm în clasament şi să fim acolo sus„, a spus Gabi Iancu la digisport.ro.