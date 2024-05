"Îmi pierd capul!" Darius Olaru a dezvăluit care e marea sa problemă! A câștigat titlul cu FCSB și a dat cărțile pe față - Antena Sport

„Operația lui Tavi va fi pe 1 iunie și va avea pauză vreo șase săptămâni. S-a format ceva la laba piciorului, o acumulare care îl deranjează la fiecare mișcare. Bineînțeles că acesta a fost motivul pentru care nici evoluția lui nu a fost atât de bună. Nu va juca în primele două tururi preliminare”, a spus Mihai Stoica, potrivit sursei citate anterior.

Octavian Popescu a anunţat că se operează după Universitatea Craiova – FCSB 2-0. Jucătorul echipei patronate de Gigi Becali a precizat şi cât va lipsi de pe teren. În minutul 55 al partidei, Octavian Popescu a ratat o ocazie uriaşă. El a trimis un lob superb, dar balonul a trecut puţin pe lângă poarta apărată de Popescu. Miculescu aştepta, cu poarta goală, o pasă de la Octavian Popescu.

„A fost un meci bun, din păcate am pierdut. Nu aveam în plan să pierdem în play-off, dar uite că a venit și înfrângerea. Eu am avut o fază pe care am tratat-o superficial. Putea fi un super-gol, dar nu a fost.

La meciul cu CFR cred că o să fie un spectacol cum nu s-a mai văzut în ultimii ani în România. Suntem serioși, nu ne vopsim în cap! (n.r. râde)”, a declarat Octavian Popescu pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FCSB 2-0.