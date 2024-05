"Instanța spune că e primul titlu al FCSB-ului!" Ce a spus Adi Popa despre șansele ca echipa lui Gigi Becali să revină în Ghencea - Antena Sport

„(Reporter: Ai discutat cu Pintilii, cu Chiricheș?) Nu am apucat, am vorbit cu câteva persoane de acolo. Nu ține de mine (n.r. dacă FCSB poate reveni în Ghencea), legea e clară. Dacă nu se suprapun date, habar nu am de contract… Pentru fotbalul românesc ar fi bine (n.r. să ajungă FCSB în grupele Champions League), dar e incredibil de greu. Am văzut ce echipe putem întâlni încă din turul doi, echipe cu bugete mari, echipe valoroase, e foarte greu.

E dreptul lor să spună ce vor (n.r. în legătură cu numărul titlurilor câștigate de FCSB), instanța a spus că ar fi primul titlu, mai mult ce pot să spun eu?„, a declarat Adi Popa la sport.ro.

La finalul victoriei cu CS Tunari, scor 2-1, „Motoreta” a reacționat când a fost întrebat despre posibilitatea ca CSA Steaua să primească, sezonul viitor, drept de promovare.

„Toți fanii, noi jucătorii, staff-ul, toți ne dorim, dar nu ține de noi, mai multe nu știu (n.r. despre dreptul de promovare)„, a adăugat Adi Popa.

Mihai Stoica a spus de ce numărul 27 va fi trecut pe tricourile campioanei FCSB

Mihai Stoica a venit cu o explicaţie total neaşteptată când a fost întrebat cum vor arăta tricourile de campioni ale jucătorilor de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al liderului Ligii 1 a surprins pe toată lumea când a anunţat care este motivul pentru care va fi trecut şi numărul 27.

MM a refuzat să declare că va fi sărbătorit titlul 27, din cauza „războiului” pentru palmares pe care FCSB îl duce cu CSA Steaua. Oficialul campioanei a găsit un alt motiv. Mihai Stoica a anunţat că astfel se va marca data la care FCSB a câştigat matematic titlul. Roş-albaştrii au învins-o pe Farul, scor 2-1, pe 27 aprilie. A fost victoria de care mai aveau nevoie pentru a fi siguri de titlul aşteptat de 9 ani. „Dacă am fi câștigat campionatul pe 6 mai, ar fi avut numărul 6. L-am câștigat pe 27 aprilie și va fi numărul 27„, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro.

