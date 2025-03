Ioan Ovidiu Sabău a reacționat după ce și-a prelungit contractul cu U Cluj! Dezvăluirea antrenorului: "Am fost tentat să renunț" - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău și-a prelungit contractul cu U Cluj. Antrenorul a oferit acum prima reacție, după acordul cu șefii „șepcilor roșii”.

În decursul zilei de luni, oficialii celor de la U Cluj au anunțat că Ioan Ovidiu Sabău a semnat un nou acord. Înțelegerea este valabilă până în vara anului 2027.

Cum a reacționat Ioan Ovidiu Sabău după ce și-a prelungit contractul cu U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău a spus că a ales să rămână la U Cluj pentru că și-a dorit să aibă continuintate. De asemenea, tehnicianul a dezvăluit că a avut un moment în care a fost tentat să renunțe.

Totodată, antrneorul de la U Cluj a spus că și jucătorii echipei l-au încurajat să rămână la echipă.

„Am semnat pentru că mi-am dorit să am continuitate. Alături de fani, de jucători, de conducere, de sponsori am avut un an deosebit și am considerat că e normal, chiar dacă am fost tentat să renunț. Până la urmă, a fost o muncă făcută bine și cred că acest club are nevoie de continuitate și să îi răsplătesc pe cei care m-au susținut foarte mult până acum.