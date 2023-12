O echipă din Ţara Galilor riscă o penalizare de 141 de puncte! Acuzaţiile dure care i se aduc clubului - Antena Sport

Potrivit fostului avocat al „cetăţenilor”, Manchester City şi Chelsea, alte echipe acuzate că au încălcat fair-play-ul financiar, riscă pedepse mult mai dure. Cu toate acestea, Pep Guardiola nu are de gând să plece prea curând de pe Etihad.

Antrenorul celor de la Manchester City a fost întrebat ce va face în cazul în care „cetăţenii” vor fi retrogradaţi, dacă vor fi găsiţi vinovaţi.

„În acest moment avem prezumţia de nevinovăţie. Ştiu că oamenii îşi doresc asta. O ştiu, o simt. Eu voi aştepta. Voi aştepta şi voi vedea ce se va întâmpla, iar după ce se va da o sentinţă vom veni aici şi vom da explcaţii.

Dar cu siguranţă nu îmi voi decide viitorul în funcţie de a juca aici (n.r. în Premier League) sau în League One (n.r. liga a 3-a din Anglia). Absolut. Sunt şanse mai mari să rpmân aici dacă suntem în League One decât dacă am fi în Champions League”, a declarat Pep Guardiola, potrivit goal.com.