Ioan Ovidiu Sabău s-a prăbușit după ce U Cluj a ratat calificarea în playoff: „Îmi reproșez foarte multe! O perioadă grea” - Antena Sport

Alex Chipciu nu s-a ferit de cuvinte după ce U Cluj a ratat calificarea în playoff

Jucătorul echipei pregătite de Ioan Ovidiu Sabău s-a plâns de faptul că FC Voluntari a făcut meciul dificil, având în vedere că, în opinia sa, ilfovenii lui Dică nu au jucat la victorie.

Totodată, Alex Chipciu a menționat faptul că toți jucătorii legitimați la U Cluj sunt dezamăgiți pentru că nu au intrat în play-off. De asemenea, a anunțat și obiectivul echipei sale.

„Ei au jucat 5-4-1, nu ne-am așteptat, credeam că vor puncte, nu să facă egal. Am avut ocazii, cred că acolo s-a jucat meciul. Petrolul egalase și ea, era nebunie.

Am întâlnit un adversar care nu și-a dorit nimic. E greu să le pui probleme. Trebuia să intrăm mai mult între linii. Acum e tardiv, să cauți vinovatul.

Mergem la următoarele meciuri, mai avem Cupa. Vrem să jucăm barajul pentru Europa. Vom vedea.

Dacă ne uităm la bugete nu e neapărat ceva ratat. Sepsi dă salarii mult mai mari decât aici. Obiectivul de la începutul sezonului era locurile 7-9.

Nu am avut ședință în vestiar. Am spus toți ce am simțit, și mister la fel. E nemulțumire, toată lumea e dărâmată. Ce să mai faci acum. Nu poți să spui că e vina cuiva. Pe viitor vom fi mai buni decât am fost azi”, a spus Alex Chipciu, la digisport.ro.