Iulian Cristea, dezamăgit după Dinamo - U Cluj 0-0: "Am fost echipa mai bună". Fundașul va rata duelul din etapa următoare cu Rapid - Antena Sport

Ce de-al doilea duel al zilei din etapa cu numărul 23 din Liga 1, Dinamo – U Cluj s-a încheiat cu o „remiză albă”. Chiar dacă partida de pe Arcul de Triumf s-a încheiat fără goluri, ambele grupări au avut ocazii importante.

Elevii lui Neluţu Sabău au ratat o ocazie uriaşă în minutul 55, atunci când Vladislav Blănuţă a trimis pe lângă poartă din şase metri, după ce a lovit prost mingea. Şi „câinii” lui Zeljko Kopic au ratat şansa de a deschide scorul. În minutul 80, lovitura de cap a lui Mărginean a fost respinsă de pe linia porţii de Cristea. Astfel, în urma „remizei albe” de pe Arcul de Triumf, U Cluj ajunge la 41 de puncte şi rămâne lider în Liga 1, dar poate pierde prima poziţie la finalul etapei în faţa celor de la FCSB. De partea cealaltă, Dinamo rămâne pe locul 3 pentru moment, cu 38 de puncte.

Prima reacție a lui Iulian Cristea după Dinamo – U Cluj 0-0

Iulian Cristea a venit cu o reacţie după remiza din Capitală. Fotbalistul va rata etapa următoare, după ce în minutul 7 a văzut cartonaşul galbe. Fundaşul central mai avea trei galbene înaintea duelului de pe Arcul de Triumf şi va lispi din lotul lui Sabău în duelul cu Rapid.

Cristea s-a arătat nemulţumit de calitatea terenului de pe Arcul de Triumf, susţinând că ar fi preferat să evolueze pe Arena Naţională. Mai mult, omul de bază din gruparea antrenată de Neluţu Sabău, a mărturisit că echipa sa poate rămâne pe primul loc în Liga 1.

”O remiză, dar noi am venit să câștigăm. Am practicat un fotbal bun și important e că am luat un punct. Am fost echipa mai bună, chit că au avut și ei pe final două ocazii mari.