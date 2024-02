Ivaylo Petev a făcut praf arbitrajul chiar dacă centralul a întors decizia penalty-ului: "Să se ducă la Liga a treia, a patra" - Antena Sport

Nu vreau să intru în detalii, să vă enumăr 5-6 situaţii. Acum două luni am spus ceva, că România are arbitri foarte buni. Cei care nu sunt potriviţi la acest nivel să se ducă la Liga a 3-a, a 4-a.

(n.r.: despre lupta la play-off, dacă Universitatea Craiova e deja acolo) Bineînţeles că nu. Prima dată trebuie să recuperăm jucătorii, pentru că în 3 zile avem iar meci. O să avem un adversar foarte dur, mai ales că e şi gazdă. Mergem să jucăm pentru victorie, asta e cel mai important.

(n.r: despre gafa lui Bancu) Noi în fiecare zi lucrăm ca să remediem aceste greşeli. Sper ca într-o zi şi aceste greşeli să se oprească”, a declarat Ivaylo Petev pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1.

Nicolae Dică a criticat şi el dur arbitrajul după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1: „A fost penalty, mi-a spus că l-a lovit”

Nicolae Dică a criticat şi el dur arbitrajul după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1. Centralul meciului, Adrian Cojocaru, a arătat punctul cu VAR în prelungirile partidei, dar a întors ulterior decizia.

După ce a urmărit faza pe ecranul de pe teren, Cojocaru a constatat că Popescu nu şi-a atins adversarul la faza centrării de pe partea stângă. Întoarcerea deciziei l-a făcut pe Nicolae Dică să se revolte. El i-a cerut explicaţii şi pe teren arbitrului, după fluierul final.

„Am văzut pe VAR, era televizorul lângă mine la ultima fază. Jucătorul mi-a zis imediat că l-a lovit cu antebrațul. Nu am înțeles anumite decizii, de ce a întors penalty-ul. Nu am înțeles nici cartonașul galben, când la Steaua (n.r: FCSB) s-a dat roșu aseară. Că așa au vrut domnii arbitri…

Am avut un început de joc slab, după care am marcat un gol, am pus presiune pe adversar. Consider că nu meritam să pierdem acest joc. Din păcate pentru noi, nu reuşim să luăm niciun punct astăzi.