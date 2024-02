Nicolae Dică a criticat dur arbitrajul după Universitatea Craiova - FC Voluntari 2-1: "A fost penalty, mi-a spus că l-a lovit" - Antena Sport

(n.r: despre Robert Popescu, autorul golului Voluntariului) Este un jucător foarte tânăr, de perspectivă. A arătat-o și astăzi. Avem încredere în el, cred că va putea deveni mai bun de la meci la meci. Trebuie să avem răbdare cu el, nu a făcut pregătirea de iarnă, a fost accidentat. Se va vinde cu siguranță pe bani buni de la Voluntari.

(n.r: despre meciul cu FSCB) Este un meci important, joacă FCSB cu Voluntari. Sunt antrenor la Voluntari, îmi doresc să câştig fiecare meci. Este clar că ne aşteaptă un joc foarte greu, cu cea mai bună echipă din campionat, care e pe primul loc”, a declarat Nicolae Dică pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1.

Alex Mitriţă a tremurat pentru victoria cu Voluntari: „Am avut emoţii foarte mari în prelungiri! Aveam nevoie de cele 3 puncte”

Alexandru Mitriţă a tremurat pentru victoria cu Voluntari. Echipa lui Petev a câştigat pe final partida cu ilfovenii şi a trecut pe locul 4 în clasament. Baiaram şi Maldonado au marcat golurile victoriei pentru olteni.

Universitatea Craiova a ajuns pe locul 4, cu 42 de puncte. Oltenii sunt la 6 puncte în spatele Rapidului şi celor de la CFR Cluj. În prelungirile partidei, Adrian Cojocaru a acordat un penalty pe care l-a anulat după ce a revăzut faza pe monitor.

„Importante sunt cele 3 puncte, chiar dacă jocul a fost echilibrat. Aveam nevoie de victorie, nu conta cum am obţinut victoria. Ne menţinem acolo sus. Nu vreau să mă gândesc dacă suntem în playoff. Dacă nu facem o figură frumoasă la Petrolul, degeaba am câştigat în această seară. Am avut mari emoţii, nu credeam că se poate întâmpla iar la noi aşa ceva. Nu a fost contact din ce am văzut”, a spus Alexandru Mitriţă la digisport.ro.

Universitatea Craiova – FC Voluntari 2-1

Oltenii au început perfect meciul de la Craiova: bară Creţu în minutul 2 şi gol Baiaram în minutul 7. Ilfovenii au egalat după numai un minut, prin Dumiter, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Elevii lui Dică au pus presiune pe gazde, au cerut un penalty în minutul 24, la un duel al lui Carnat cu Bancu, şi au reuşit să egaleze în minutul 54, tot după un penalty. Dumiter a fost faultat în careu de portarul Laurenţiu Popescu şi Robert Popescu a egalat pentru Voluntari.

Golul victoriei craiovene a fost înscris în minutul 84 de Maldonado, cu o lovitură de cap. Jucătorul hondurian abia intrase pe teren, în minutul 82. Mekvabishvili a trecut pe lângă gol pe final de meci, iar arbitrul Adrian Cojocaru a acordat penalty în minutul 90+6, când Carnat a simulat că a fost lovit în careu de portarul craiovean. După analiza VAR, arbitrul a anulat decizia şi CS Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1.