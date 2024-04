Jovan Markovic, scandal de proporţii cu fanii Universităţii Craiova! A fost înjurat şi a sărit la bătaie cu ultraşii - Antena Sport

Reclamă

Sorin Cârţu a confirmat ceea ce s-a întâmplat şi l-a arătat cu degetul pe Jovan Markovic. Fostul preşedinte al Universităţii Craiova i-a reproşat tânărului jucător că a intrat în conflict cu fanii.

“Markovic m-a deranjat situaţia asta a lui. Bă, ai ratat, aşa e lumea la stadion. Pe minge ţopăită, în faţa porţii… Nu poţi să ai asemenea execuţii. N-ai voie să ai reacţii de astea în faţa spectatorilor.

A fost certat, i-au spus să se oprească. Nu există aşa ceva. Poate lumea ar fi trebuit să se comporte altfel, dar e stadion. Eu vorbesc din experienţă. Să vedem acum cum se va împăca cu fanii.

Este o problemă asta. Din experienţă, eu am avut o problemă de genul ăsta. Şi am avut o perioadă… M-am scos singur, că am dat goluri, am jucat bine. Dacă are atitudine bună, poate să iasă.

Dă gol în repriza a doua şi după aia îi arăţi spatele, unde scrie Markovic. Numai cu evoluţie bună poţi să reacţionezi în faţa fanilor”, a spus Sorin Cârţu, la primasport.ro, după Universitatea Craiova – Farul 1-2.

Farul, victorie în Bănie cu Universitatea Craiova Universitatea Craiova a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Farul, într-un meci din etapa a patra a play-off-ului Superligii. Craiovenii au condus cu 1-0, prin golul marcat în minutul 5 de Baiaram. Pentru Farul a înscris Cojocaru, în minutele 21 şi 45+5. Universitatea Craiova: L. Popescu – Căpăţînă, Maldonado (Zajkov ’56), Badelj, Bancu – Al. Creţu (Vlădoiu ’66), Mateiu (Houri ’46), Mekvabishvili (Koljic ’78) – Baiaram, Markovic (Ivan ’57), Mitriţă. Antrenor: Dragoş Bon. Farul: Buzbuchi – M. Popescu, Larie, Gustavo Marins (Sîrbu ’66), C. Ganea (Danuleasa ’46) – Vînă, Queiros, Grameni – Grigoryan (Stoian ’66), L. Munteanu (Nedelcu ’75), Cojocaru (Rivaldinho ’65). Antrenor: Gheorghe Hagi. Cartonaşe galbene: Bancu ’31, Markovic ‘45+4, Căpăţână ’68, Koljic ‘90+1 / Ganea ’12, Popescu ’69, Queiros ’86, Sîrbu ‘90+3 Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Adrian Ghinguleac, George Florin Neacşu – Sorin Vadana Reclamă

Arbitri VAR: Szabolcs Kovacs, Vasile Marinescu

Observatori: Cristina Babadac, Marian Bucurescu

