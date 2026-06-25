Jucătorii care sunt aproape de transferul la Rapid: “Discuţii avansate!”

Rapid a început o nouă eră după ce Constantin Gâlcă a fost înlocuit de Daniel, dar şi au fost făcute şi alte mutări la gruparea Giuleşti la nivel administrativ.
Marius Bilaşco a devenit noul director sportiv al clubului, venind tot de la CFR Cluj, şi acum acesta se ocupă de transferuri la echipa bucureşteană. Fostul atacant anunţă că este foarte aproape să bifeze două noi mutări.
Transferuri pentru Rapid. Anunţul făcut de oficialul clubului
Oficialul de la Rapid recunoaşte că este nevoie de întăriri pentru giuleşteni şi în acest sens se pregăteşe aducerea unui mijlocaş şi a unui atacant.
”Ne dorim mai mulţi jucători. Suntem în discuții avansate cu un atacant și un mijloaș central. Sperăm să se finalizeze cât mai curând. Avem și această situație creată de Manea cu accidentarea… Ne mai gândim la zona centrală cu încă un fundaș central. Sunt discuții și cu ceilalți jucători. Unii jucători mai au oferte, de unii ne vom despărți.
Nu aș putea să dau acum nume. Nu e ceva concret și nu vreau să dezinformez. Daniel își dorește un lot care să-i permită să aibă un ciclu săptămânal normal și să nu fie jucători care să rămână în afara ciclului săptămânal de antrenament. Nici pentru jucători, nici pentru club nu ar fi în regulă”, a spus Marius Bilaşco la digisport.
Mohammed Kamara, singurul transfer făcut de Rapid
Cei de la Rapid s-au despărţit deja de mai mulţi jucători, precum Daniel Paraschiv, al cărui împrumut de la Real Oviedo a expirat, Elvir Koljic, Diogo Mendes sau Tobias Christensen, acesta din urmă fiind vândut în Polonia pentru 500.000 de euro.
Giuleştenii nu au reuşit să aducă decât un jucător nou până acum sub comanda lui Daniel Pancu. Mohammed Kamara a semnat cu formaţia bucureşteană din postura de jucător liber de contract, transfer la care Daniel Pancu a reţinut că nu a avut vreo implicare.
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