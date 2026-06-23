Un jucător de bază de la Rapid, OUT două luni după ce s-a operat. Probleme pentru Daniel Pancu

Daniel Pancu va începe curând treaba ca antrenor al Rapidului, însă tehnicianul de 48 de ani deja se confruntă cu probleme de lot. Cristi Manea, fundașul stânga al giuleștenilor, a fost nevoit să se opereze de menisc și va sta pe bară între șase și opt săptămâni.
Rapidul este gata să înceapă pregătirile pentru noul sezon după o nouă stagiune sub așteptări. Fără Cupa României și cu o stagiune încheiată pe locul 5 deși terminase sezonul regulat pe 2, giuleștenii pornesc la drum cu un nou antrenor, Daniel Pancu, venit în locul lui Costel Gâlcă.
Cristi Manea se operează și ratează startul sezonului
Pe 29 iunie, alb-vișiniii pleacă în cantonament în Austria, unde vor pregăti sezonul care va începe în weekend-ul 18-19 iulie. Pancu nu va avea însă lotul complet la dispoziție, pentru că Manea va lipsi după ce s-a operat de menisc și va sta pe bară până în luna august, potrivit gsp.ro.
Fotbalistul de 28 de ani ar urma să stea pe bară între șase și opt luni, după ce a fost nevoit până la urmă să apeleze la intervenția medicală la capătul unui sezon în care a mai avut probleme. Totul a început în februarie, pe finalul sezonului regulat, când Manea a amânat o operație, preferând să lucreze mai mult la musculatura piciorului său drept.
Varianta fundașului stânga nu a dat roade, ținând cont că în play-off a evoluat în doar două meciuri, respectiv 15 minute în duelul cu “U” Cluj și alte 11 într-un duel cu Univ. Craiova din runda a cincea.
Manea începuse bine sezonul alături de Rapid și era văzut drept un om de bază, după ce înregistrase două goluri și patru pase decisive în turul sezonului regulat.
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