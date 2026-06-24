Titularul la care Daniel Pancu a renunțat. A fost lăsat să se transfere: “De ce îl mai țineam?”

Tobias Christensen a fost transferat de Rapid. Jucătorul a ales să plece în Polonia, acolo unde a semnat cu KS Wieczysta Krakow.
Victor Angelescu a explicat de ce Christensen a fost transferat. Mai exact, jucătorul nu a mai dorit să continue cu Rapid, iar Daniel Pancu nu se mai baza pe el ca titular în viitorul sezon. Angelescu anunță că Rapid se va despărți și de alți fotbaliști care au oferte.
„Christensen a venit și mi-a zis că vrea altă experiență, se înțelesese cu cei din Polonia.
Ne-am recuperat banii. Din discuțiile cu Daniel Pancu, nemaifiind sigur că e un jucător care să fie clar titular, ca în sezoanele trecute… El avea și unul dintre cele mai mari salarii. Al doilea cel mai mare, mai exact. Și să nu fii sigur dacă joacă… de ce îl mai țineam?
Intra și în ultimul an de contract. Ori îl dădeam acum, ori îi prelungeam contractul. Din discuțiile cu Daniel și ținând cont că jucătorul voia altă experiență, am decis să-l vindem.
Mai avem discuții și despre alte plecări, pentru un jucător avem și ofertă. Avem alți doi jucători care ar putea să plece liberi, suntem în negocieri, ei nu mai intră în vederile noastre pentru campionatul următor.
Suntem în negocieri destul de avansate cu doi jucători străini care să vină la Rapid. Sper ca în prima săptămână din Austria să îi avem în cantonament”, a spus Angelescu la Prima Sport.
Rapid a plătit atunci 700.000 de euro pentru a-l transfera pe Christensen de la echipa maghiară Fehervar.
Christensen este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.3 milioane de euro.
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