Kyros Vassaras a explicat de ce Horaţiu Feşnic a avut nevoie de 6 minute ca să acorde penalty în Rapid - FCU Craiova 4-3 - Antena Sport

Jucătorii de la FCU Craiova au făcut scandal după înfrângerea cu Rapid

Partida dintre Rapid și FCU Craiova s-a încheiat cu scorul de 4-3. Giuleștenii lui Cristiano Bergodi au revenit în meci, după ce au fost conduși cu 1-3 și au reușit „remontada”. Duelul a contat pentru etapa cu numărul 22 a sezonului de Liga 1 și a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

La finalul partidei, Vlad Achim a lansat un atac dur la adresa arbitrajului. Jucătorul echipei patronate de Adrian Mititelu a menționat faptul că, în opinia sa, echipa a fost dezavantajată de deciziile luate de oficialii partidei care s-a jucat în Giulești.

„Un meci pe care l-am avut la îndemână. Mergea totul bine, iar apoi a venit acea fază cu penalty-ul. Trebuie să ne uităm prima dată în curtea noastră, nu am mai ținut de minge, nu am jucat bine pe faza de atac. Dar, bineînțeles și arbitrajul, care le-a dat vreo 15 mingi lor. Auturi, faulturi, o disperare să îi aducă peste noi, nu am mai văzut așa ceva. S-a văzut cum avea mâna depărtată la penalty, a fost o decizie incorectă.

E greu să joci aici cu această presiune, cu aceste arbitraje, nu vreau să mă feresc. Sunt lucruri care sunt ușor de văzut. La penalty au stat 7 minute, am stat în ploaie, ne-am răcit. Poate dacă nu dădeau acel penalty reușeam să câștigăm. Nu am mai ținut de minge, a fost o panică, o ploaie, cu presiunea publicului, presiunea arbitrilor, aceste lucruri ne-au destabilizat. Acum se bucură, ce să zic, când vezi astfel de lucruri e greu să fii și supărat.

Li s-au dat vreo 4 faulturi aiurea, normal că au venit peste noi. Sunt o echipă matură, e normal să fie așa. Nu vorbesc de anumite echipe care ar fi ajutate de arbitri, vorbesc despre acest meci. De la 1-0 au avut faulturi date prea ușor, nu au fost faulturi! Le-am dat repede 2 goluri și au început iar. Trebuie să învățăm să facem față acestei presiuni, le-am dat satisfacție tuturor astăzi”, a spus Vlad Achim la digisport.ro.