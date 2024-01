Jucătorii de la FCU Craiova au făcut scandal după înfrângerea cu Rapid! Atac la adresa arbitrilor: „O disperare. Nu mă feresc!” - Antena Sport

Li s-au dat vreo 4 faulturi aiurea, normal că au venit peste noi. Sunt o echipă matură, e normal să fie așa. Nu vorbesc de anumite echipe care ar fi ajutate de arbitri, vorbesc despre acest meci. De la 1-0 au avut faulturi date prea ușor, nu au fost faulturi! Le-am dat repede 2 goluri și au început iar.

Trebuie să învățăm să facem față acestei presiuni, le-am dat satisfacție tuturor astăzi”, a spus Vlad Achim, potrivit primasport.ro.

Dragoș Albu: „Suntem foarte supărați”

De asemenea, Dragoș Albu, care a reușit să marcheze un gol în această partidă, a dezvăluit faptul că toate echipa este foarte supărată, având în vedere că FCU Craiova a condus cu 3-1 și nu a reușit să câștige meciul.

„Ce pot să spun, suntem foarte supărați. Am pierdut un meci pe care l-am avut în mână. Fotbalul de pedepsește dacă nu joci bine până la final. Noi nu am fost contanți și am fost pedepsiți. Nu am mai reușit să punem presiune, nu am mai reușit să ținem de minge. Am pierdut mingi ușoare, din această cauză am pierdut în această seară.

Nu știu dacă este vorba despre relaxare, dar faptul că am pierdut baloane ușoare a dus la pierderea acestui joc. Din punct de vedere pshihologic penalty-ul a fost decisiv, jucam foarte bine atunci, le-a fost întinsă o mână și au venit peste noi.

Nu pot să mă bucur de golul meu pentru că nu am reușit să câștigăm. Trebuie să ne ridicăm și să ne gândim la următorul meci.

Îi urez multă baftă lui Horațiu Moldovan. A fost un gol frumos, dacă câștigam era bucuria mult mai mare. Trebuie să fie o lecție, să controlăm jocul și să fim constanți. După cum am mai spus, din cauza asta am pierdut meciul”, a spus Dragoș Albu.