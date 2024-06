Ladislau Boloni, ofertat de o echipă din Liga 1, după ce a retrogradat cu Metz: "Fac tot posibilul să-l conving!" - Antena Sport

Ladislau Boloni, ofertat de o echipă din Liga 1, după ce a retrogradat cu Metz Ladislau Boloni, în timpul unui meci pe banca lui Metz/ Profimedia Ladislau Boloni este ofertat de către o echipă din Liga 1, după ce a retrogradat cu Metz. Antrenorul român este dorit în conducerea lui Sepsi, Laszlo Dioszegi anunţând deja că va face tot posibilul să-l convingă pe acesta să revină în Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Francezii au anunţat că Ladislau Boloni va fi demis de Metz, după ce echipa a retrogradat. Formaţia antrenorului român a pierdut dramatic barajul pentru menţinere în Ligaue 1, cu Saint-Etienne. Ladislau Boloni, ofertat de o echipă din Liga 1, după ce a retrogradat cu Metz Laszlo Dioszegi a transmis că îşi doreşte ca Ladislau Boloni să vină la Sepsi, însă nu pe poziţia de antrenor, ci în conducerea clubului. Patronul covăsnenilor este convins că tehnicianul ar aduce un mare plus la echipă, în cazul în care ar accepta să se întoarcă în fotbalul românesc. Dioszegi a transmis că îl va contacta în curând pe Boloni pentru a negocia cu acesta, fiind convins că şi antrenorul român ar fi încântat de ideea de a reveni acasă. „Eu o să fac tot posibilul, ce depinde de mine, ca să-l conving. Avem nevoie de specialiști care să ne ajute. Ca să ținem pasul cu echipele mai mici din străinătate ne trebuie cineva ca el să se dedice sută la sută și să vină cu idei noi. Loți a văzut multe lucruri pe care poate putem să le aplicăm și la noi. Reclamă

Am vorbit anul trecut în vară, dar a fost o discuție ca între prieteni. El nu este genul care să discute când este sub contract cu o altă echipă. În ultimul an nu am mai vorbit despre asta, dar acum, după ce s-a întâmplat, o să-l sun. Îl mai las câteva zile și apoi o să discutăm, să reluăm discuțiile și să vedem ce planuri are și dacă nu ar vrea să vină la noi.

Ca antrenor niciodată nu s-a pus problema. Poate pe o altă funcție. N-am vorbit cu el, știam că are un meci important și îmi pare rău că a pierdut. Dar să joci în 10 oameni 85 de minute și să câștigi meciul și să îl duci în prelungiri e un lucru extraordinar de mare.

Sigur o să discutăm cu el foarte curând. Ca manager ar fi binevenit. Are 30 de ani în fotbalul european și ne-ar putea ajuta cu foarte multe lucruri. Și pentru marketing ar fi foarte bine ca el să vină. Iar el ar veni acasă, are o vârsta și ar fi bine și pentru el să se întoarcă acasă”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform prosport.ro.

Metz i-a decis viitorul lui Ladislau Boloni! Anunţul făcut de L’Equipe Metz i-a decis viitorul lui Ladislau Boloni. Formaţia antrenorului român a retrogradat în Ligue 2, după o dublă dramatică cu Saint-Etienne. La nici 24 de ore după retrogradare, Metz a luat decizia în privinţa viitorului antrenorului român. Potrivit L’Equipe, citaţi de ouest-france.fr, Boloni va fi demis de Metz, anunţul oficial urmând să fie făcut zilele următoare. Sursa mai sus menţionată precizează că preşedintele echipei, Bernard Serin, a luat această decizie. Serin nu mai are încredere că românul poate readuce echipa în Ligue 1, aşa cum s-a întâmplat la finalul sezonului 2022/23. Boloni, care mai are contract cu Metz până în 2025, nu va pleca singur. Francezii anunţă că Metz pregăteşte schimbări radicale în echipă, atât în privinţa staff-ului tehnic, cât şi în privinţa jucătorilor.

