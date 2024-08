Liderii galeriei Rapidului, primele explicaţii după bannerele devastatoare pentru Marius Şumudică: "Un mesaj clar şi important!" - Antena Sport

Liderii galeriei Rapidului au venit cu primele explicaţii după bannerele devastatoare pentru Marius Şumudică, afişate în derby-ul Rapid – Dinamo, scor 1-1, din etapa a 6-a a Ligii 1. „Bocciu” şi Gigi orsicanu au ţinut să afirme că nu sunt în spatele mesajelor dure adresate lui Şumudică.

”Eu nu pot antrena Rapidul în Liga 2… Pentru că am o carieră în spate” și ”Rapidistul Marius Șumudică a murit!” au fost mesajele afişate în peluza Rapidului. Au fost amintite astfel două declaraţii oferite în trecut de Marius Şumudică.

Liderii galeriei Rapidului, primele explicaţii după bannerele devastatoare pentru Marius Şumudică

Un grup al fanilor alb-vişiniilor i-au luat astfel partea lui Neil Lennon, în „războiul” de la distanţă cu Marius Şumudică. Gigi Corsicanu a rupt tăcerea, la o zi după remiza din Giuleşti.

”În primul rând, nu vreau să generalizăm. Părerile sunt împărțite. Fiecare este liber să-și exprime opiniile față de ce se întâmplă la Rapid. Asta a fost poziția grupului respectiv, a fost liberă exprimare. Nu a fost niciun atac, nu au jignit, nu au înjurat.

Am fost informat înainte de meci (n.r. despre mesaje). Eu nici nu am vrut să iau în calcul, nici nu am crezut că există așa ceva. Un membru al galeriei a solicitat să intre cu aceste mesaje pe stadion.