"Nu vi se pare dubios?" Marius Şumudică, uimit de bannerele afişate la Rapid - Dinamo: "Le promit fanilor asta" - Antena Sport

Marius Şumudică, uimit de bannerele afişate la Rapid - Dinamo: "Le promit fanilor asta" Marius Şumudică / Profimedia Marius Şumudică a fost uimit de bannerele afişate de fani la Rapid – Dinamo. Derby-ul din Giuleşti s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, într-o partidă în care ambele goluri au fost marcate din lovituri de la 11 metri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În repriza a doua a derby-ului din etapa a şasea a Ligii 1, fanii celor de la Rapid au afişat în peluză două bannere cu mesaje pentru Marius Şumudică. „Nu vi se pare dubios?” Marius Şumudică, uimit de bannerele afişate la Rapid – Dinamo: „Le promit fanilor asta” A doua zi după derby, Marius Şumudică a oferit o primă reacţie şi a recunoscut că a fost surprins de mesajul fanilor, în condiţiile în care, la meciurile cu Sepsi şi Gloria Buzău, aceştia îi scandau numele. De asemenea, el le-a promis fanilor că, dacă nu va avea angajament, va sta în peluză la meciul cu U Cluj, următorul meci de pe teren propriu al giuleştenilor. „Am fost surprins doar prin prisma a ceea ce s-a întâmplat cu două săptămâni în urmă și nu numai. La meciul cu Sepsi, tot stadionul mi-a scandat numele, alergau să facă poze cu mine. La Buzău s-a întâmplat același lucru. La Buzău am auzit că au fost niște probleme, deja erau niște probleme între fani. S-a scris, a fost public. După care a venit acest joc în care am fost surprins de reacție, fiindcă atâta timp cât cu o săptămână înainte ți se scandează numele și la următoarea săptămână apar aceste mesaje e clar că nu-ți pică bine. Reclamă

Reclamă

Eu știu ce înseamnă Giuleștiul și probabil că au făcut referire la emisiunea care a avut loc și în care eu am spus că atâta timp cât eu am fost în străinătate, ei activau din Liga 4 în Liga 3 și din Liga 3 în Liga 2. Eu din acel moment, puteți să-l întrebați pe Victor Angelescu, n-am avut nicio ofertă de la clubul Rapid. Absolut niciodată. Se poate verifica, n-am avut niciodată vreo ofertă.

Eu, indiferent dacă le place sau nu, tot rapidist rămân. Nu mă interesează și nu vânez nimic prin această declarație. Indiferent că astăzi îmi strigă numele și că mâine se strigă demisia, că apar fel de fel de mesaje. Am fost surprins, nu întristat. Jur! Am fost surprins că nu înțeleg. Acum o săptămână tot stadionul îmi scandează numele. Am fost la meci și peste o săptămână apar aceste mesaje. Vouă nu vi se pare destul de dubios?

Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar o să le fac o promisiune. Este un singur grup care a afișat acest banner. Nu toți suporterii Rapidului. Eu sunt ferm convins că sunt suporteri care mă plac și știu ce înseamnă Rapidul. Eu iubesc și suporterii, și clubul Rapid. Cu asta închei orice fel de discuție. Le promit că dacă la meciul cu U Cluj eu nu am angajament o să merg în peluză și o să stau exact în mijlocul lor”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.

Reclamă

Explicația fanilor rapidiști, după mesajele prin care l-au ironizat pe Marius Șumudică În timpul derby-ului cu Dinamo, fanii din peluza nord a celor de la Rapid au afișat 2 bannere, pe care erau scrise două declarații care au fost făcute, în trecut, de Marius Șumudică: ”Eu nu pot antrena Rapidul în Liga 2… Pentru că am o carieră în spate” și ”Rapidistul Marius Șumudică a murit!”. După meci, suporterii giuleșteni au dezvăluit că doar au adus aminte de aceste declarații și că în opinia lor, Marius Șumudică îi face mai mult rău decât bine rapidului. ”Nu vă impacientați și noi tot cu Rapid ținem! În această seară nu am facut decât să aducem aminte tuturor despre niște declarații făcute de un Idol al Giuleștiului pentru că “Fotbalistul Șumudică” este o legendă și nimeni nu îi poate lua asta. Noi suntem de parere că, în momentul de față, prin acțiunile lui, el face mai mult rău decât bine echipei. Știm că nu toata lumea a fost solidară cu aceasta acțiune, dar mai știm că avem dreptul la libera expirmare, un drept inviolabil. Nu condiționăm pe nimeni să gândească ca noi, dar nici nu vrem sa fim condiționați să gândim ca alții. Într-un final iubim aceeași echipă”, au postat suporterii giuleșteni, pe Facebook.

Reclamă