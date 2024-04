Louis Munteanu, 20.000 de euro salariu pe lună la FCSB! Cât vrea Gigi Becali să plătească pentru transfer - Antena Sport

Rămâne de văzut dacă FCSB şi Fiorentina vor ajunge la un numitor comun. Becali a oferit 400.000 de euro, dar gruparea viola vrea 1.5 milioane de euro pentru campionul lui Gică Hagi.

Gigi Becali, despre Louis Munteanu

„Dacă vrea Dumnezeu, ne calificăm în Liga Campionilor. Ca să reziști pe ambele fronturi nu mai merge ca înainte. Nu mai fac așa, o să iau 6-7 jucători, 3-4 din România, iar pe restul să îi aleagă ei (n.r. – MM Stoica, Mihai Pintilii și Elias Charalambous), că de asta sunt specialiști.

Louis Munteanu e o soluție de viitor. El mai are contract un an cu Fiorentina, cum să dau un milion jumate pe el? Peste jumătate de an e liber. Dau 400.000 maximum. Ei vor să scoată banii pe care i-au plătit pe el”, a declarat recent Gigi Becali.

Farul aşteaptă ofertele de milioane de euro ale lui Gigi Becali

Pe de altă parte, Farul aşteaptă ofertele de milioane de euro ale lui Gigi Becali pentru cei trei jucători ai dobrogenilor despre care informaţiile spun că sunt doriţi de patronul de la FCSB pentru a ataca Europa.

Constantin Grameni, Dan Sîrbu şi Ionuţ Cojocaru sunt fotbaliştii pe care ar putea să îi cumpere Becali de la fosta campioană a Ligii 1, iar, prin vocea acţionarului Ciprian Marica, a primit ok-ul de la Gică Hagi, dacă preţurile vor fi cele corecte.

„Situația financiară nu ne permite să refuzăm discuțiile pentru un jucător sau altul. Farul este nevoită să negocieze pentru orice fotbalist. Din fericire, avem mereu la Academie tineri care o să ne surprindă plăcut. Chiar ne-a spus Gică să ne facem griji că vin din urmă fotbaliști care pot înlocui pe oricine”, a spus Marica, citat de iamsport.ro.

