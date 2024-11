Lovitura pregătită de Gică Hagi la Farul! Negociază cu un jucător vândut pe două miloane de euro - Antena Sport

„Terenul a arătat bine, prima repriză a fost bună, am câștigat toate mingile. În repriza a doua, după gol, am scăzut, adversarul ne-a dominat, dar și în condițiile acestea, am făcut totul bine. Și portarul a fost în formă. Victorie importantă, după multă muncă, toată banca a fost cu jucători tineri, au jucat multe meciuri în ultimele două săptămâni. S-a văzut și în schimbări, cei care au intrat și au început azi, au făcut-o bine timp de 60 de minute.

(N.r. Mihai Bălașa a avut probleme) De Bălașa știam, dar nu puteam să anunțăm clar, vă dați seama cum am dormit aseară, și Riva a avut ceva la gambă, era cu semnul întrebării și el. Am încercat să găsim soluții, ne-a ieșit, am început returul bine.

Am făcut o muncă în echipă foarte bună, păcat că și la Cluj puteam să facem mai mult. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, e un campionat aparte, sunt echipele foarte apropiate, fiecare meci e dificil”, a declarat Gică Hagi, conform digisport.ro.