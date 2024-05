Lovitura uriaşă dată de Neluţu Varga şi Dan Petrescu la CFR Cluj: "Am făcut primul transfer și este unul formidabil" - Antena Sport

Lovitura uriaşă dată de Neluţu Varga şi Dan Petrescu la CFR Cluj a fost dezvăluită chiar de patronul ardelenilor. Acesta a dezvăluit că grecul Tachtsidis a semnat un nou contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tachtsidis, jucătorul făcut praf de Adrian Mutu, şi-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru încă un an. Neluţu Varga a spus că aceasta o lovitură formidabilă pe care a dat-o, având în vedere valoarea mijlocaşului.

Lovitura uriaşă dată de Neluţu Varga şi Dan Petrescu la CFR Cluj

”Am făcut primul transfer și este unul formidabil. Am bătut palma cu Tachtsidis pentru prelungirea contractului. Un an plus o opțiune pentru încă un an. Este un jucător care și-a arătat calitățile și care va fi definitoriu, va fi unul dintre stâlpii lui Dan Petrescu pentru a câștiga sezonul viitor titlul de campioană.