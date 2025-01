Luis Phelipe a semnat cu Sheriff Tiraspol. Anunţul oficial - Antena Sport

Luis Phelipe, în timpul unui interviu - Antena Sport Luis Phelipe şi-a reziliat contractul cu FCSB şi a semnat cu Sheriff Tiraspol. După ce Gigi Becali a anunţat că îi va da o amendă de 25.000 de euro şi că-l va da afară, brazilianul de 23 de ani şi-a găsit deja echipă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ ”Bun venit, Luis Phelipe! Atacantul brazilian Luis Phelipe de Souza Figueiredo a devenit jucătorul celor de la FC Sheriff. Luis Phelipe a semnat cu Sheriff Tiraspol Fotbalistul de 23 de ani a semnat contractul și a intrat în familia noastră. Luis Phelipe a jucat pentru Salzburg, Lugano, Poli Iași și FCSB, alături de care a devenit campionul României și câștigătorul Supercupei. Îi urăm lui Luis Phelipe succes și meciuri strălucitoare în tricoul nostru!”, a transmis Sheriff Tiraspol, pe Facebook. Jucătorul cotat la 500.000 de euro a reuşit să înscrie un singur gol în cele 10 meciuri adunate pentru FCSB în acest sezon. Reclamă

Luis Phelipe a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, după plecarea de la FCSB. Brazilianul a transmis că l-a întâlnit pe patronul campioanei de câteva ori, în anul petrecut la formaţia roş-albastră.

Luis Phelipe a plecat în Brazilia, la finalul lui 2024, şi nu a mai revenit în lotul FCSB-ului. Brazilianul a dezvăluit că fiul său s-a confruntat cu probleme medicale şi şi-a dorit să rămână alături de familie, deşi roş-albaştrii i-au transmis faptul că îl vor amenda.

„L-am întâlnit o dată sau de două ori. L-am sunat şi mi-am cerut scuze că n-am ajuns la timp, i-am explicat faptul că a fost foarte bolnav copilul. Cred că am avut o relaţie bună, n-am nimic împotriva lui. Şi nu cred nici că el are ceva împotriva mea. Nu cred că e o persoană rea. Ok, are momentele lui rele când vorbeşte, spune numai ce vrea el. Pentru mine a fost greu pentru că am jucat cu UTA şi am jucat pe un alt post, ca număr 9, am pierdut nişte mingi, mi-am pierdut încrederea.

