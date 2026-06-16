Home | Fotbal | Liga 1 | Lukas Zima a fost prezentat oficial de Petrolul! Durata contractului

Lukas Zima a fost prezentat oficial de Petrolul! Durata contractului

Alex Ioniță Publicat: 16 iunie 2026, 22:51

Comentarii
Lukas Zima a fost prezentat oficial de Petrolul! Durata contractului

Lukas Zima a adunat 10 meciuri la FCSB / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB a anunţat, marţi, rezilierea contractului cu Lukas Zima, portar care a făcut parte din familia roş-albastră în ultimul an şi jumătate. La scurt timp după anunţul grupării bucureştene, Petrolul a oficializat revenirea cehului în lotul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Goalkeeperul ceh în vârstă de 32 de ani a evoluat pentru FCSB în zece partide oficiale în toate competiţiile şi are în palmares un titlu şi o Supercupă a României.

Lukas Zima a semnat cu Petrolul! Portarul, prezentat oficial

Cu Petrolul, Lukas Zima a semnat un angajament valabil până la finalul stagiunii 2026-2027, notează news.ro.

În vara lui 2023, Lukas Zima se transfera la Petrolul şi căuta să-şi relanseze cariera după doi ani petrecuţi la VVV-Venlo, în eşalonul secund din Olanda. Foarte curând, portarul format în Italia, la Genoa “Primavera”, şi mai apoi cu experienţă căpătată în primele trei ligi din Peninsulă, la Reggiana, Venezia, Mantova, Genoa, Perugia şi Livorno, devenea om de bază în angrenajul “lupilor”, impunându-se drept unul dintre cei mai valoroşi goalkeeperi din Liga 1.

Astfel, după 50 de meciuri disputate în tricoul Petrolului, la jumătatea sezonului 2024-2025 venea mutarea la FCSB, grupare cu care s-a aflat sub contract până în această vară, şi cu care a câştigat titlul şi Supercupa în stagiunea 2024-2025.

Reclamă
Reclamă

“Acum, Zima se întoarce şi aduce cu el un plus de experienţă pentru echipa noastră. Bine ai revenit, Lukas!”, notează Petrolul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Observator
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Radu Drăgușin, out de la Tottenham!? De Zerbi a făcut mutarea care nu lasă loc de interpretări
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, out de la Tottenham!? De Zerbi a făcut mutarea care nu lasă loc de interpretări
22:45

Joao Paolo, mesaj direct la Lamine Yamal! Jucătorul FCSB-ului nu s-a ferit de cuvinte
22:27

LIVE VIDEOFranța – Senegal 0-0, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Lovitură de teatru: Nicolas Jackson a lovit bara!
22:22

FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul”
22:21

“E un jucător de bani mai mulţi!” Mihai Stoica, prima reacţie după transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Giloise
21:34

Pleacă Radu Drăguşin de la Tottenham?! Spurs transferă un fundaş central de la Mondial cu peste 60 milioane €
21:34

EXCLUSIVDan Alexa nu are dubii! Cine este principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale: „Au cel mai bun lot”
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 3 Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit” 4 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 5 Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța 6 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României