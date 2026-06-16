Lukas Zima a fost prezentat oficial de Petrolul! Durata contractului

FCSB a anunţat, marţi, rezilierea contractului cu Lukas Zima, portar care a făcut parte din familia roş-albastră în ultimul an şi jumătate. La scurt timp după anunţul grupării bucureştene, Petrolul a oficializat revenirea cehului în lotul său.
Goalkeeperul ceh în vârstă de 32 de ani a evoluat pentru FCSB în zece partide oficiale în toate competiţiile şi are în palmares un titlu şi o Supercupă a României.
Lukas Zima a semnat cu Petrolul! Portarul, prezentat oficial
Cu Petrolul, Lukas Zima a semnat un angajament valabil până la finalul stagiunii 2026-2027, notează news.ro.
În vara lui 2023, Lukas Zima se transfera la Petrolul şi căuta să-şi relanseze cariera după doi ani petrecuţi la VVV-Venlo, în eşalonul secund din Olanda. Foarte curând, portarul format în Italia, la Genoa “Primavera”, şi mai apoi cu experienţă căpătată în primele trei ligi din Peninsulă, la Reggiana, Venezia, Mantova, Genoa, Perugia şi Livorno, devenea om de bază în angrenajul “lupilor”, impunându-se drept unul dintre cei mai valoroşi goalkeeperi din Liga 1.
Astfel, după 50 de meciuri disputate în tricoul Petrolului, la jumătatea sezonului 2024-2025 venea mutarea la FCSB, grupare cu care s-a aflat sub contract până în această vară, şi cu care a câştigat titlul şi Supercupa în stagiunea 2024-2025.
“Acum, Zima se întoarce şi aduce cu el un plus de experienţă pentru echipa noastră. Bine ai revenit, Lukas!”, notează Petrolul.
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