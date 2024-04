"M-a bulversat" Bogdan Lobonţ, făcut praf după înfrângerea lui Rapid cu Farul: "Echipă deplorabilă" - Antena Sport

„(n.r. despre echipa de start) Nu am avut încrede când am văzut-o. Dacă stăm să ne uităm la cuplul de fundaşi centrali, nu au jucat împreună în acest campionat. Este primul meci pentru Dragoş Grigore în acest campionat. După, îl scoţi pe Iacob care a avut evoluţii bune. Nu mai zic de Hasani, pentru că poate zice lumea că am ceva cu el.

Dacă Săpunaru nu are nicio problemă medicală, nu ştiu de ce e lăsat pe bancă”, a declarat Ovidiu Herea, la orangesport.ro.

„Sunt momente în care trebuie să iei anumite decizii. Poate că trebuiau luate nişte decizii mult mai repede, care să fie în beneficiul echipei. Ai pus un interimat astăzi care nu ştiu ce a vrut să facă, să experimenteze cu un prim 11 care m-a bulversat. A apelat la Grigore care nu a mai jucat de mult timp, Cristea care a avut probleme şi el.

Nu ai jucători creativi, de atac, tot încerci cu Hasani. Am văzut o echipă deplorabilă a Rapidului, fără să fie periculoasă”, a declarat şi Viorel Moldovan.

Improvizaţia lui Bogdan Lobonţ, catastrofală în Farul – Rapid! Dan Şucu, devastat după golul marcat de Louis Munteanu

Bogdan Lobonţ, antrenorul care i-a luat locul lui Cristiano Bergodi şi care va sta pe banca lui Rapid cel puţin până la finalul sezonului, a ales să apeleze în centrul apărării la perechea Dragoş Grigore – Iulian Cristea, pentru duelul de la malul mării cu Farul.

Lobonţ a surprins cu alegerea sa, mai ales că Dragoş Grigore nu a mai evoluat în 2024. Mai mult, partida cu Farul Constanţa va fi doar a doua din acest sezon din Liga 1 pentru fundaşul de 37 de ani, care a mai jucat în acest sezon şi în meciul din Cupa României cu CSA Steaua. Imediat după golul marcat de Louis Munteanu, Dan Şucu, acţionarul majoritar al formaţiei din Giuleşti, a fost surprins de camerele TV devastat. Echipa sa nu traversează deloc o perioadă bună, fiind fără victorie în play-off. Rapid a pierdut patru meciuri la rând şi a remizat etapa trecută cu FCSB.

