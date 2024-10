"M-a întrebat şi soţia de ce sunt trist!" Gică Hagi, episod incredibil cu Denis Alibec la antrenament! Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Gică Hagi, episod incredibil cu Denis Alibec la antrenamente Gică Hagi, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport Gică Hagi a dezvăluit un episod incredibil de la un antrenament al Farului, care l-a avut în prim plan pe Denis Alibec. „Regele” a declarat că atacantul a fost aproape să se accidenteze teribil, cu două zile înaintea meciului cu Universitatea Craiova ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gică Hagi a oferit declaraţii, la finalul partidei dintre Farul şi Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 3-2. Grigoryan, Denis Alibec şi Gustavo au marcat pentru constănţeni, într-un meci dramatic, cu două penalty-uri şi o eliminare. Gică Hagi, episod incredibil cu Denis Alibec la antrenament Gică Hagi a oferit declaraţii despre Denis Alibec şi a transmis că atacantul a fost faultat teribil de un junior, acesta părăsind antrenamentul în cârje. După ce a fost supus unor examinări din partea medicilor s-a constat că accidentarea atacantului nu este una gravă, iar constănţenii au putut răsufla uşuraţi. „Regele” a transmis că a fost extrem de afectat de cele întâmplate, fapt pe care l-a putut observa şi soţia sa, Marilena. „Denis Alibec, la penultimul antrenament, a dat în talpa unui junior, fundaşul stânga, şi a ieşit în cârje, l-au dus la RMN, cu două zile înainte de meci. M-am dus în vestiar, am vrut să-l văd. Când am văzut cum are, el spunea că „mă doare, domn` profesor”. Reclamă

I-am spus că nu are nimic, că e doar o lovitură şi eram cu toţii fericiţi dimineaţă când doctorul ne-a zis că e bine. A plecat în cârje de aici. Se speriase. Eu m-am dus acasă cu ale mele, m-am văzut cu nevastă-mea, m-a întrebat „Ce-ai de eşti trist?”. I-am spus: „Uite ce am păţit””, a spus Hagi, la conferinţa de presă, după Farul – Universitatea Craiova 3-2.

Ce sacrificii a făcut un jucător de la Farul, pentru a putea juca cu Universitatea Craiova

Gică Hagi a dezvăluit că un jucător al lui a vomitat la pauza meciului cu Universitatea Craiova. Este vorba despre Gustavo, pe care l-a lăudat după victoria obţinută cu echipa lui Costel Gâlcă.

„Am început bine, aşa cum am pregătit partida. Ştiam că întâlnim o echipă foarte bună, tehnică, ce are viteză. Şi anul trecut am condus cu 3-0 şi după aceea ne-au egalat. Îţi aduci aminte, vrei-nu vrei. Un meci frumos, cred că publicul a văzut un meci foarte bun.

Acasă jucăm bine. Şi cu Dinamo am jucat foarte bine, şi cu Dinamo meritam victoria. Trebuie să găsim un echilibru, să găsim cheia şi să schimbăm, cum am zis. Trebuie să schimbăm ceva, e nevoie să ne apărăm şi mai bine, să jucăm fotbalul nostru, şi astăzi când am jucat fotbalul nostru, am marcat. Sunt mulţumit, i-am felicitat şi acum ne aşteaptă iar un program foarte greu. (n.r: despre Alibec) Îl vrem aşa, să fie în formă. E foarte bine că e implicat, e căpitanul echipei şi trebuie să fie aşa. O atitudine foarte bună, şi el şi Mihai. Sunt jucători experimentaţi, care ştiu ce înseamnă Divizia A. Gustavo a jucat foarte bine. E, totuşi, 2002. Vă zic în premieră că a vomitat şi la pauză, e virusul ăsta care e. Acum iar a vomitat, voia să iasă la pauză, i-am zis să nu iasă. L-am obligat să joace tot meciul. 3 puncte importante pentru moralul nostru, dar în continuare trebuie să schimbăm, să facem ceva”, a declarat Gică Hagi pentru digisport.ro după Farul – Universitatea Craiova 3-2, conform digisport.ro.

