Gică Hagi a dezvăluit că un jucător al lui a vomitat la pauza meciului: "L-am obligat să joace"! Ce a spus despre Denis Alibec - Antena Sport

Gică Hagi a dezvăluit că un jucător al lui a vomitat la pauza meciului Gică Hagi, la o conferinţă de presă - Antena Sport Gică Hagi a dezvăluit că un jucător al lui a vomitat la pauza meciului cu Universitatea Craiova. Este vorba despre Gustavo, pe care l-a lăudat după victoria obţinută cu echipa lui Costel Gâlcă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Farul – Universitatea Craiova s-a terminat 3-2. Gică Hagi l-a lăudat şi pe Denis Alibec, căruia i-a transmis că vrea să îl vadă mereu ca la meciul cu Universitatea Craiova. Gică Hagi a dezvăluit că un jucător al lui a vomitat la pauza meciului: „L-am obligat să joace"! Ce a spus despre Denis Alibec „(n.r: Felicitări, cum aţi trăit această partidă ce părea a Farului în primele minute?) Am început bine, aşa cum am pregătit partida. Ştiam că întâlnim o echipă foarte bună, tehnică, ce are viteză. Şi anul trecut am condus cu 3-0 şi după aceea ne-au egalat. Îţi aduci aminte, vrei-nu vrei. Un meci frumos, cred că publicul a văzut un meci foarte bun. Felicitări băieţilor. Nu a fost uşor să digerăm acea înfrângere (n.r: cu Rapid, cu 5-0). Am vorbit între noi şi cred că am făcut bine (n.r: la acest meci).

„Trebuie să schimbăm ceva”

Acasă jucăm bine. Şi cu Dinamo am jucat foarte bine, şi cu Dinamo meritam victoria. Trebuie să găsim un echilibru, să găsim cheia şi să schimbăm, cum am zis. Trebuie să schimbăm ceva, e nevoie să ne apărăm şi mai bine, să jucăm fotbalul nostru, şi astăzi când am jucat fotbalul nostru, am marcat. Sunt mulţumit, i-am felicitat şi acum ne aşteaptă iar un program foarte greu.

Să vedem cum facem faţă. Cartonaşe, altele. (n.r: Dican şi Gustavo suspendaţi în campionat, Vînă va sta în Cupă) Vine Dănuleasa înapoi, poate Ţîru, vom vedea. Nu ştiu, Ţîru are un hematom.

(n.r: despre Alibec) Îl vrem aşa, să fie în formă. E foarte bine că e implicat, e căpitanul echipei şi trebuie să fie aşa. O atitudine foarte bună, şi el şi Mihai. Sunt jucători experimentaţi, care ştiu ce înseamnă Divizia A. Gustavo a jucat foarte bine. E, totuşi, 2002. Vă zic în premieră că a vomitat şi la pauză, e virusul ăsta care e. Acum iar a vomitat, voia să iasă la pauză, i-am zis să nu iasă. L-am obligat să joace tot meciul.

Nu aveam. 5 minute am stat să vedem dacă putem să facem ceva. După care i-am zis: «Trebuie să joci», chiar dacă s-a pus problema să nu mai joace. 3 puncte importante pentru moralul nostru, dar în continuare trebuie să schimbăm, să facem ceva”, a declarat Gică Hagi pentru digisport.ro după Farul – Universitatea Craiova 3-2. Farul – Universitatea Craiova 3-2! Victorie uriașă pentru elevii lui Gică Hagi! Oltenii lui Gâlcă, al 3-lea meci fără victorie Meciul Farul – Universitatea Craiova 3-1 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numărul 14 a sezonului de Liga 1. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 6 al acestei partide, prin Grygorian. Tot echipa lui Hagi avea să marcheze și în minutul 12, prin Alibec. Mai apoi, oltenii au redus din diferență în minutul 52, prin Houri, din penalty. Gustavo a marcat și el, în minutul 60, iar scorul final a fost stabilit de Paradela, în minutul 90+5. După acest rezultat, Farul a urcat pe locul 12 în Liga 1 și are 16 puncte, după 14 meciuri jucate. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a rămas pe locul al 3-lea, cu 21 de puncte. Farul: Buzbuchi – Sîrbu, Bălașa, Gustavo Marins, C. Ganea – Vînă, Dican, Casap – Grigoryan, Alibec, Radaslavescu

Rezerve: Ducan, Cercel, Dumitra, Aioanei, Buta, N. Popescu, Băsceanu, A. Stoian, Mustaca, Rivaldinho, G. Iancu, Avramescu

Absenți: Nedelcu, Iancu, Larie, Țîru (accidentați), Dănuleasa (suspendat)

Antrenor: Gheorghe Hagi U Craiova: L. Popescu – Vlădoiu Maldonado, Badelj, Bancu – Screciu, Oshima – Baiaram, Houri, Mora – A. Ivan

Rezerve: S. Lung, Ndong, Iago Lopez, Căpățînă, Zajkov, Sierra, Cicâldău, Mekvabishvili, Bană, D. Barbu, Paradela, Lukic

Absent: Mitriță (accidentat)

Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: „Academia Gheorghe Hagi” (Ovidiu)

Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti)

A1: Ghinguleac Radu Adrian (Bucureşti)

A2: Neacșu Ionuț Traian (Bucureşti – Bucureşti)

Arbitru VAR: Costreie Sorin (Voluntari – Ilfov)

Arbitru AVAR: Artene Ovidiu (Vaslui – Vaslui)

