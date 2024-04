Marian Iancu i-a transmis lui Dan Şucu ce decizii radicale ar trebui să ia la Rapid! Cine ar fi antrenor şi cine ar fi preşedinte - Antena Sport

Bogdan Lobonţ este antrenorul interimar al Rapidului până în vară. Dan Şucu i-a promis lui Bogdan Lobonţ că va continua ca antrenor principal la Rapid dacă giuleştenii vor obţine prezenţa în cupele europene la finalul sezonului.

„Promisiunea noastră fermă pentru Lobonț și staff-ul lui este că ei vor continua dacă îndeplinesc obiectivul, prezența în Europa. Lobonț are Coverciano, a mai antrenat, are cunoștințe vaste de fotbal și cunoaște foarte bine clubul, este unul dintre cei mai apreciați români din fotbal în Italia, are relații extraordinare”, declara Dan Şucu la digisport.ro.

Reclamă

Marius Şumudică, considerat „cea mai bună variantă” pentru Rapid! Mesaj ferm transmis de Daniel Niculae

Daniel Niculae a transmis un mesaj ferm şi a declarat că Marius Şumudică este „cea mai bună variantă” pentru Rapid. Preşedintele giuleştenilor a mărturisit că „Şumi” ar putea fi soluţia ideală pentru banca formaţiei de sub Grant, deoarece este un mare fan al echipei.

Bogdan Lobonţ a debutat pe banca giuleştenilor la derby-ul cu FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Daniel Niculae a fost întrebat despre posibila numire a lui Marius Şumudică la Rapid. Acesta s-a declarat convins că „Şumi” ar fi soluţia perfectă pentru banca giuleştenilor, din vară.

Reclamă 4 / 0/3

De asemenea, Daniel Niculae a dezvăluit că la Rapid va avea loc o şedinţă, la finalul sezonului. Niculae a precizat că atunci se va alege şi antrenorul. „Din punctul meu de vedere, Șumi e cea mai bună soluție în momentul de față” „Lobonț este antrenorul nostru până la finalul campionatului. În funcție pe locul pe care ne vom clasa la finalul campionatului, vom vedea dacă vom continua sau nu cu Bogdan. Din punctul meu de vedere, Șumi e cea mai bună soluție în momentul de față pentru Rapid. Este o variantă foarte bună, este un rapidist convins, un tip care a câștigat campionatul în România, are sânge vișiniu, sunt convins că va putea face treabă foarte bună. Nu (n.r. nu este adevărat că nu este dorit de Dan Șucu)! Situațiile sunt total diferite (n.r. între Rapid și celelalte cluburi care și-au schimbat antrenorii)! Depinde de club, de antrenor. Vom avea o ședință la finalul campionatului. Este destul de delicată, dar totul este pe repede-înainte, iar timpul nu este aliatul nostru momentan”, a declarat Daniel Niculae, conform digisport.ro.

Cine va fi golgheterul Ligii 1? Florinel Coman Darius Olaru Albion Rrahmani Philip Otele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...