Marius Ştefănescu, titular în primul meci oficial la FCSB! Ce jucător îndeplineşte regula U21, în Supercupă - Antena Sport

Marius Ştefănescu, titular în primul meci oficial la FCSB Marius Ştefănescu, în timpul unui amical la FCSB/ Instagram FCSB Marius Ştefănescu este titular în primul meci oficial la FCSB. Mijlocaşul transferat de la Sepsi este singurul nou-venit care a prins primul 11 al campioanei, pentru meciul din Supercupă cu Corvinul Hunedoara. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB se va duela cu Corvinul în Ghencea, pentru primul trofeu din noul sezon. Partida se va disputa de la ora 20:00 şi va fi în format live text, pe AS.ro. Marius Ştefănescu, titular în primul meci oficial la FCSB Gigi Becali a anunţat, înaintea meciului cu Corvinul, faptul că Marius Ştefănescu va fi titular indiscutabil la FCSB. Pentru meciul cu Corvinul, David Kiki şi Daniel Popa au fost lăsaţi pe banca de rezerve. Marius Ştefănescu împarte linia de mijloc cu Baba Alhassan şi Mihai Lixandru, în lipsa titularilor obişnuiţi Darius Olaru şi Adrian Şut, cei care au fost învoiţi la meciul de Supercupă, pentru faptul că au fost prezenţi la EURO 2024. În atac au fost titularizaţi David Miculescu, Alexandru Băluţă şi Eduard Radaslavescu, cel care îndeplineşte regula U21.

În apărare, în flancul stâng a fost titularizat Nana Antwi, cel care a bifat nouă partide în tricoul campioanei, în sezonul precedent. Joyskim Dawa, Vlad Chiricheş şi Risto Radunovic sunt ceilalţi trei fundaşi titulari ai FCSB-ului, Siyabonga Ngezana fiind lăsat pe bancă.

Echipă de start FCSB: Vlad – Antwi, Dawa, Chiricheș, Radunovic – Lixandru, Alhassan, Ștefănescu – Băluță, Radaslavescu, Miculescu

Elias Charalambous vrea un nou trofeu cu FCSB! Mesajul dinaintea Supercupei

Elias Charalambous vrea un nou trofeu cu FCSB. Antrenorul campioanei României a susţinut conferinţa de presă premergătoare partidei din Supercupa României.

Charalambous vrea să înceapă noul sezon cu un trofeu şi are mare încredere în jucătorii săi, chiar dacă se aşteaptă la o partidă dificilă. FCSB nu se va putea baza pe jucătorii care au fost convocaţi la EURO 2024, dar are încredere în restul lotului pe care îl are la dispoziţie:

„Începem noul an. Avem acest meci pentru trofeu. Vrem să începem anul cât se poate de bine și să câștigăm trofeul. (n.r. Corvinul) arată bine fizic și va fi un joc dificil. Știu că jucătorii vor dori să-i facă mâine fericiți pe suporteri. Fotbaliștii echipei naționale sunt foarte importanți și pentru echipa noastră, dar nu o să ne bazăm pe ei. Mâine o să avem încredere în lot”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa premergătoare meciului din Supercupa României.