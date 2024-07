Elias Charalambous vrea un nou trofeu cu FCSB! Mesajul dinaintea Supercupei: "Jucătorii vor să-i facă fericiţi pe suporteri" - Antena Sport

Elias Charalambous vrea un nou trofeu cu FCSB. Antrenorul campioanei României a susţinut conferinţa de presă premergătoare partidei din Supercupa României, care va avea loc joi seară, de la ora 20:00.

Campioana României va juca împotriva câştigătoarei Cupei României, Corvinul Hunedoara. Partida va avea loc pe stadionul Steaua.

Elias Charalambous vrea un nou trofeu cu FCSB! Mesajul dinaintea Supercupei: „Jucătorii vor să-i facă fericiţi pe suporteri”

Charalambous vrea să înceapă noul sezon cu un trofeu şi are mare încredere în jucătorii săi, chiar dacă se aşteaptă la o partidă dificilă. FCSB nu se va putea baza pe jucătorii care au fost convocaţi la EURO 2024, dar are încredere în restul lotului pe care îl are la dispoziţie:

„Începem noul an. Avem acest meci pentru trofeu. Vrem să începem anul cât se poate de bine și să câștigăm trofeul. (n.r. Corvinul) arată bine fizic și va fi un joc dificil. Știu că jucătorii vor dori să-i facă mâine fericiți pe suporteri.

Fotbaliștii echipei naționale sunt foarte importanți și pentru echipa noastră, dar nu o să ne bazăm pe ei. Mâine o să avem încredere în lot”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa premergătoare meciului din Supercupa României.