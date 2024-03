Marius Șumudică a vorbit despre revenirea în Liga 1: „Există posibilitatea!”. Care sunt condițiile antrenorului - Antena Sport

Reclamă

Totodată, acesta a dezvăluit faptul că a fost contactat de două formații din play-out, însă a spus că nu a dat curs niciunei oferte, până în momentul de față. De asemenea, Marius Șumudică a spus și că nu a discutat cu Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova.

„M-au sunat două cluburi din liga naţională, care erau în play-out, nu se pune problema. Nu ştiu nimic, nu am nicio discuţie cu domnul Rotaru, n-am avut şi nu e fair-play să am o discuţie cu el atât timp cât cei de acolo au antrenor, joacă derby-ul acum cu cealaltă echipă din Craiova. Nu s-a pus problema. Nu e frumos să discutăm despre o echipă care are antrenor.

Dacă vreo echipă va rămâne fără antrenor, există şi posibilitatea să rămân în ţară, dar prioritatea e să plec în străinătate. Mă odihnesc două, trei luni şi apoi plec. Ori mă întorc în Golf, ori în Turcia, vedem”, a spus Marius Șumudică, la sosirea în țară.

Marius Şumudică a dat verdictul înainte de Rapid – FCSB

Marius Şumudică a dat verdictul înainte de Rapid – FCSB. Şumudică e de părere o victorie a echipei lui Elias Charalambous în derby ar încheia lupta la titlu.

Înaintea derby-ului de pe Arena Naţională, FCSB are un avans de 12, puncte în campionat, faţă de Rapid. O eventuală victorie a roş-albaştrilor ar face ca aceasta să intre cu un avans de 8 puncte în faţa celor de la Rapid.

”Vin să văd echipa pe care o iubesc. Sunt rapidist. Este echipa pe care o iubesc de mic copil. Va fi spectacol fotbalistic. Trebuie urmărit de multă lume. E un avantaj pentru FCSB pentru că joacă acolo (n.r. pe Arena Națională). Este clar că va fi un spectacol și va trebui să asiste cât mai multă lume. Cred că dacă FCSB va câștiga, 90% e campioană”, a spus Marius Şumudică la revenirea în ţară.

