Marius Şumudică, impresionat de Dan Şucu: "Mi-aş dori să lucrez până mă las de fotbal cu dânsul"! Cadoul pe care vrea să i-l facă - Antena Sport

Marius Şumudică, impresionat de Dan Şucu Marius Şumudică şi Diana şi Dan Şucu / colaj AntenaSport, Profimedia Images Marius Şumudică e impresionat de Dan Şucu. La conferinţa de presă organizată înaintea meciului cu FC Botoşani, din deplasare, lui Marius Şumudică i s-a amintit că Dan Şucu şi soţia lui, Diana, aniversează 17 ani de căsătorie chiar în ziua partidei cu echipa lui Valeriu Iftime. Marius Şumudică a spus că îşi doreşte enorm să le ofere drept cadou de aniversare o victorie la Botoşani. El a avut şi o urare pentru familia Şucu. Marius Şumudică, impresionat de Dan Şucu: „Mi-aş dori să lucrez până mă las de fotbal cu dânsul"! Cadoul pe care vrea să i-l facă La conferinţa de presă, Marius Şumudică a transmis că este mulţumit în totalitate de ceea ce face Dan Şucu pentru Rapid. „Şumi" a spus că eforturile familiei Şucu nu au fost încă răsplătite, dar că speră ca Rapid să îi facă fericiţi pe cei din familia Şucu. Şumudică a subliniat că are o relaţie excelentă cu Dan Şucu în momentul de faţă. Totodată, a spus că şi-ar dori să lucreze până se lasă de fotbal cu un patron aşa cum este Dan Şucu. „Muncesc non-stop împreună cu staff-ul meu, chiar acum am fost vizitaţi de patron şi a fost o onoare, de aceea am şi ajuns mai târziu.

Este aproape de noi. (n.r: Ce v-a spus?) Sunt discuţiile noastre, de bucătărie internă. Am un raport, în momentul de faţă, foarte bun cu dânsul şi vorbesc aproape în fiecare zi. Vorbim, încercăm să ducem Rapidul pe traiectul ascendent şi să ajungem acolo unde ne este locul. Este un om care niciodată nu vine să îmi spună mie ce să fac din punct de vedere sportiv.

„Să tot ai patroni de genul ăsta”

Mi-aş dori să lucrez până mă las de fotbal cu dânsul. Practic, nu ne lipseşte nimic, asta e frustrant în momentul de faţă. Avem tot ceea ce ne trebuie ca să facem performanţă. Nu se bagă, nu îmi spune cine să joace, cum să joace sau de ce joacă X sau Y. Să tot ai patroni de genul ăsta.

(n.r.: Apropo de domnul Şucu, în ziua meciului aniversează 17 ani de căsătorie. Îi faceţi un cadou?) Încă o presiune în plus. Da, ştiu, îmi doresc din suflet. Ştiu ce fel de familie are. Cunosc familia dânsului, cunosc băieţii, unul se antrenează cu mine şi chiar nu se antrenează fiindcă este băiatul domnului Şucu. Se antrenează fiindcă chiar este talentat, pe cuvânt. Şi cred că o să crească. Am reuşit să o cunosc şi pe soţia dânsului. Sunt o familie foarte frumoasă şi vă daţi seama că mi-aş dori din suflet să le facem acest cadou. Sunt nişte oameni extraordinari. Merită mult mai mult aceşti oameni. Rapidul, până în momentul de faţă, nu le-a dat nimic înapoi. Sper duminică să reuşesc să îi facem fericiţi pe familia Şucu. Îmi doresc din suflet acest lucru. Le doresc cât mai mulţi ani împreună, să se bucure împreună de viaţă”, a spus Marius Şumudică la conferinţa de presă.

Marius Şumudică a spus motivul pentru care nu a văzut victoria FCSB-ului cu PAOK! Mesajul pe care l-a transmis echipei lui Becali Marius Şumudică a spus motivul pentru care nu a văzut victoria FCSB-ului cu PAOK! „Şumi” a precizat că pregăteşte partida cu Botoşani. FC Botoşani – Rapid se va juca duminică, de la ora 18:15. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. ”E un subiect care nu mă interesează, eu nu m-am uitat la meci, pregăteam meciul cu Botoșani, era mai important pentru mine. Le transmit felicitări, bravo lor, sperăm să mergem și noi curând în cupele europene”, a spus Marius Şumudică în conferinţa de presă organizată înainte de meciul cu FC Botoşani. Rapid e pe locul 11 în Liga 1. Giuleştenii au 13 puncte după 11 partide şi încă nu au obţinut nicio victorie acasă. Şumudică a spus că obiectivul este accederea în play-off. Antrenorul Rapidului transmitea că în play-off e un alt campionat. Lupta pentru accederea în play-off este una extrem de disputată, diferenţele de puncte între echipele angrenate în lupta pentru play-off fiind mici.

