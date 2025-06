Marian Aliuţă a dezvăluit motivul pentru care nu a fost un fotbalist mai mare: "M-am mulţumit cu puţin" - Antena Sport

Marian Aliuţă, fostul talentat jucător de la Steaua sau Rapid, a vorbit despre cum consideră că şi-a irosit o carieră, care putea fi mult mai mare. Revenirea în Liga 1, la Steaua, în 2002, a făcut ca implicarea lui în fotbal să scadă.

Marian Aliuţă: “M-am mulţumit cu puţin”

“Puteam să ajung mult mai sus, cu siguranță! Am simțit eu pe pielea mea, mă văd cu persoane din fotbal și îmi spun ‘La ce calități ai avut, te-ai mulțumit cu puțin’, iar acest lucru este adevărat, dar nu mai am ce face.

Mi se terminase contractul la Șahtior și am decis să vin la Steaua, pentru că era visul copilăriei. Eram la un nivel bun, pentru că în primul sezon am jucat din pregătirea pe care am avut-o în Ucraina din cei 2 ani și jumătate cât am stat acolo.

A urmat după un regres, de ce? Acolo nu ieșeam afară, ori dacă ieșeam nu pierdeam nopțile. Nu aveai ce să faci, eram cu familia, luam masa și mă duceam acasă. Acolo nu te controla nimeni, pentru că acolo erau jucători profesioniști și conducerea nu se uita ce faci tu în timpul liber, ci doar la antrenament și la meci.

Exista o concurență foarte mare și nu îmi convenea să fiu pe bancă. Am mai fost și pe bancă, ca orice jucător, și nu îmi convenea, pentru că aveam prime mari. Cea mai mică primă a fost de 10.000 de dolari la un singur meci”, a spus Aliuţă, citat de fanatik.ro.