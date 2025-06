Mirel Rădoi, după ce a fost naş la cununia religioasă a lui Florinel Coman: "Nu am cum să ţin pasul cu el" - Antena Sport

Mirel Rădoi a fost extrem de emoţionat şi fericit după ce el şi soţia lui au fost naşii lui Florinel Coman şi Ioana Timofeciuc, la cununia religioasă a acestora!

Rădoi a spus că e conştient că nu îl va putea convinge vreodată pe finul lui, Florinel Coman, să vină la Universitatea Craiova sau la o altă echipă pe care o va antrena în România.

“Al câtelea fin este Florinel Coman?” Răspunsul naşului Mirel Rădoi, după cununia religioasă a jucătorului naţionalei

“(n.r: Au spus că nu a fost grea convingerea naşilor) Într-adevăr, nu a fost grea, dar a fost emoţionantă pentru că, chiar dacă am avut o relaţie foarte bună cu ei, cumva, când vin cererile acestea, chiar mă emoţionez.

Chiar dacă au trecut câţiva ani din 2019, 2020, după aceea până în 2022, cât timp am fost şi la echipa mare, am avut o relaţie foarte bună cu jucătorii. Şi, în general, am o relaţie foarte bună cu jucătorii, dar când vin momentele astea chiar mă emoţionez.

(n.r: Al câtelea fin este?) Spre ruşinea mea, nu ştiu, dar cred că al şaptelea.