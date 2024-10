Marius Șumudică nu crede că umilința cu Rangers o va afecta pe FCSB la derby-ul cu Rapid: "Vor avea o altă față!" - Antena Sport

Marius Șumudică nu crede că umilința cu Rangers o va afecta pe FCSB la derby-ul cu Rapid Captură AntenaSport Marius Șumudică nu crede că umilința cu Rangers o va afecta pe FCSB la derby-ul cu Rapid. Antrenorul giuleștenilor a vorbit despre situația în care se află campioana României, după 0-4 pe Ibrox Stadium. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB a fost făcută praf de Rangers în etapa a 3-a din UEFA Europa League. Acum, pentru campioană urmează derby-ul cu Rapid, care este programat duminică și care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro. Marius Șumudică nu crede că umilința cu Rangers o va afecta pe FCSB la derby-ul cu Rapid Chiar dacă FCSB vine după o înfrângere categorică, Marius Șumudică nu se așteaptă la un meci ușor pe Arena Națională. Antrenorul de la Rapid a tras un semnal de alarmă și a transmis că jucătorii de la FCSB vor avea o „altă față” la derby. Totodată, acesta a vorbit și despre problemele de lot pe care le are echipa sa. Hromada, Săpunaru și Kait nu vor putea juca în meciul cu marea rivală. „Nu știu cât cântărește rezultatul de aseară. Va fi un derby, se vor motiva, sunt o echipă bună, campioana țării, au ajuns în grupe, înseamnă foarte mult. Rezultatul de ieri nu poate decât să îi motiveze și să arate că sunt o echipă foarte bună. Reclamă

Nu mă așteptam să piardă într-o asemenea manieră. Un meci greu, cu o echipă agresivă. Le-au lipsit mulți titulari, vor avea o altă față duminică.

Sunt ferm convins că vor schimba, vor apărea jucători noi în primul 11. Trebuie să fim pregătiți.

Încă nu am realizat nimic, am câștigat un joc, ok, dar dacă nu vom înlănțui rezultate pozitive, se uită.

(n.r. despre problemele de lot) Hromanda este suspendat, Săpunaru și Kait sunt indisponibili. Ei au avut o prestație destul de slabă pierzând acest joc. Vor dori să șteargă cu buretele acest insucces, joacă în fața propriilor suporteri”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă. Rapidiştii iau cu asalt Arena Naţională. Biletele pentru derby-ul FCSB-Rapid s-au vândut în timp record Rapidiştii iau cu asalt Arena Naţională. Fanii din Giuleşti au cumpărat în timp record toate biletele pentru derby-ul cu roş-albaştrii. FCSB și Rapid se întâlnesc duminică, 27 octombrie, pe Arena Națională. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, începând cu ora 21:00. Se anunţă o atmosferă incendiară pe Arena Naţională la derby-ul FCSB-Rapid. Giuleştenii au cumpărat toate biletele care le-au fost puse la dispoziţie într-un timp record. Cu toate acestea, marele absent de la derby va fi chiar liderul galeriei din Giuleşti, Liviu Ungureanu ”Bocciu”. Acesta a anunţat că se va întoarce în peluză începând cu data de 11 noiembrie, atunci când i se va ridica interdicţia. Triumful din Giuleşti din partida cu Farul, încheiată cu scorul de 5-0, le-a readus entuziasmul fanilor alb-vişinii. Fanilor din Giuleşti li s-au pus la dispoziţie 8.000 de bilete pentru derby-ul de pe Arena Națională. Tichetele au fost puse în vânzare miercuri, 23 octombrie. Potrivit fatanik.ro, acestea au fost vândute în jumătate de zi. Formaţia antrenată de Marius Şumudică va fi susţinută de o peluză întreagă în faţa roş-albaştrilor, în meciul din etapa a 14-a din Liga 1. Partida este programată duminică, 27 octombrie, de la ora 21:00.

