Marius Şumudică, sfătuitorul din umbră al lui Valeriu Iftime! Cum s-a implicat la Botoşani: "Îi mulţumescu mult!" - Antena Sport

(n.r. Pe cine aţi remarcat?) Mailat şi Aldair, foarte mult. Constructiv, atent…

Unde este astăzi Botoşani, nimeni nu spera de Crăciun, în afară de mine şi de Marius Şumudică, marele meu sfetnic, alături de care l-am adus pe Bogdan.

Cred că eu am crezut prima oară că nu retrogradez când mi-a spus Şumi. Îi mulţumesc mult”, a declarat Valeriu Iftime, conform orangesport.ro.

Răzvan Patriche, la pământ după ce Dinamo a fost învinsă în prelungiri de Botoşani

Răzvan Patriche a oferit prima reacţie, după ce Dinamo a fost învinsă dramatic, în prelungiri, de Botoşani. Fundaşul s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultat, mărturisind că trupa lui Zeljko Kopic ar fi meritat un punct din deplasarea din Moldova.

„Un meci nebun. Am avut gol, gol anulat, am avut penalty anulat. Am avut om în minus. Am luptat ca nebunii, dar din nou am luat gol. Ceva nu se leagă, dar nu înțeleg ce. La final nu avem rezultate.

Dacă am ști ce se întâmplă, nu am mai fi în situația asta. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit. Eu cred că meritam un punct. Vine Voluntariul acum.

Este normal să fie și oboseală, am jucat numai în deplasare. Trebuie să ne revenim cât mai repede. Încă mai sunt șanse (n.r. pentru salvarea directă de la retrogradare). Trebuie să luptăm.