"Ceva nu se leagă!" Răzvan Patriche, la pământ după ce Dinamo a fost învinsă în prelungiri de Botoşani - Antena Sport

„Un meci nebun. Am avut gol, gol anulat, am avut penalty anulat. Am avut om în minus. Am luptat ca nebunii, dar din nou am luat gol. Ceva nu se leagă, dar nu înțeleg ce. La final nu avem rezultate.

Dacă am ști ce se întâmplă, nu am mai fi în situația asta. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit. Eu cred că meritam un punct. Vine Voluntariul acum.

Reclamă

Este normal să fie și oboseală, am jucat numai în deplasare. Trebuie să ne revenim cât mai repede. Încă mai sunt șanse (n.r. pentru salvarea directă de la retrogradare). Trebuie să luptăm.

Trebuie mai mult. Azi am avut de toate. Din păcate, nu am știut să gestionăm finalul de partidă”, a declarat Răzvan Patriche, conform digisport.ro.

Romario Benzar, scos cu ambulanţa de pe teren în Botoşani – Dinamo

Romario Benzar a fost scos cu ambulanţa de pe teren, în duelul dintre Botoşani şi Dinamo. Hakim Abdallah l-a faultat extrem de dur pe fundaşul moldovenilor, pe finalul primei reprize.

Reclamă 4 / 0/3

În prelungirile primei reprize, mai exact în minutul 45+9, Hakim Abdallah l-a faultat pe Romario Benzar. Darko Velkovski a centrat către atacantul „câinilor”, iar fundaşul lui Botoşani a încercat să respingă cu o lovitură de cap. În momentul respectiv, Hakim Abdallah a intervenit şi l-a lovit cu piciorul în cap pe Benzar. Acesta s-a prăbuşit imediat pe gazon şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. De cealaltă parte, Hakim Abdallah a văzut cartonaşul roşu. Timp de câteva minute, Romario Benzar a primit îngirjiri medicale, iar ulterior, a fost scos cu ambulanţa de pe teren, având un guler cervical aplicat deja. Pentru Hakim Abdallah, a fost o repriză de coşmar în duelul cu Botoşani. În minutul 29, la scorul de 1-0 pentru moldoveni, atacantul a ratat un penalty. Ulterior, în minutul 37, acesta a pasat la golul lui Selmani, însă reuşita atacantul a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Cine va fi golgheterul Ligii 1? Florinel Coman Darius Olaru Albion Rrahmani Philip Otele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...