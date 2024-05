Mihai Rotaru a realizat prima mutare pentru noul sezon: "A semnat pe 3 ani. Mai avea două oferte din România" - Antena Sport

Andrei Ivan a oferit un răspuns clar şi a declarat că pentru moment, nu visează la echipa naţională, dată fiind fluctuaţia sa din joc din acest sezon. Atacantul a transmis însă că în cazul în care Edi Iordănescu va apela la el, nu va avea nimic de comentat.

De asemenea, întrebat despre viitorul său la Universitatea Craiova, Andrei Ivan a dezvăluit că mai are trei ani de contract cu oltenii, însă a recunoscut că şi-ar dori să prindă un transfer în străinătate.

„Nu cred că se pune problema de echipa naţională, nu trebuie să vorbesc, când voi merita voi fi şi eu acolo. Dacă domnul Edi vrea să mă ia, nu am nimic de spus. Nu am avut un sezon aşa bun, ultimele şase-şapte meciuri am jucat bine. Eu i-aş trimite pe toţi, dar vom vedea cine va fi.

Mai am trei ani contract. (N.r. Ai vrea să pleci?) Da, oriunde”, a declarat Andrei Ivan.

Andrei Ivan ştie unde a pierdut Universitatea Craiova locul 2. Atacantul Universităţii Craiova e de părere că totul s-a decis în jocul direct dintre cele două echipe.

Universitatea Craiova a învins-o în ultima etapă pe Sepsi cu 3-2, dar CFR Cluj a umilit-o, cu 5-1, pe Farul şi şi-a asigurat poziţia secundă în campionat.

„Acum două minute am aflat, când s-a terminat meciul (n.r.: că Universitatea Craiova a ratat locul 2). Am întrebat ce s-a întâmplat şi am auzit că s-a terminat 5-1.