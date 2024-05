"Visezi la echipa naţională?" Răspunsul dat imediat de Andrei Ivan! Mesaj pentru Edi Iordănescu - Antena Sport

„Visezi la echipa naţională?” este întrebarea la care Andrei Ivan a dat imediat răspunsul. Atacantul Universităţii Craiova a fost sincer şi a declarat că nu se pune problema să fie convocat, în acest moment.

Andrei Ivan a oferit declaraţii înaintea play-off-ului de Conference League, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:00, în format live text, pe AS.ro.

„Visezi la echipa naţională?” Răspunsul dat imediat de Andrei Ivan

Andrei Ivan a oferit un răspuns clar şi a declarat că pentru moment, nu visează la echipa naţională, dată fiind fluctuaţia sa din joc din acest sezon. Atacantul a transmis însă că în cazul în care Edi Iordănescu va apela la el, nu va avea nimic de comentat.

De asemenea, întrebat despre viitorul său la Universitatea Craiova, Andrei Ivan a dezvăluit că mai are trei ani de contract cu oltenii, însă a recunoscut că şi-ar dori să prindă un transfer în străinătate.

„Nu cred că se pune problema de echipa naţională, nu trebuie să vorbesc, când voi merita voi fi şi eu acolo. Dacă domnul Edi vrea să mă ia, nu am nimic de spus. Nu am avut un sezon aşa bun, ultimele şase-şapte meciuri am jucat bine. Eu i-aş trimite pe toţi, dar vom vedea cine va fi.