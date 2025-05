"Oameni buni, asta e situaţia!" Mihai Stoica i-a dat replica lui Mirel Rădoi, după criticile aduse jucătorilor - Antena Sport

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, i-a dat replica lui Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova. La finalul meciului de pe Arena Naţională, câştigat de campioana României cu 1-0, fostul căpitan al roş-albaştrilor a criticat modul în care jucătorii lui Elias Charalambous au ales să vină la stadion.

Cu o oră şi jumătate înaintea fluierului de start, jucătorii de la FCSB au venit la Arena Naţională costumaţi în diferite personaje din filme. Acest moment nu a fost gustat însă de Mirel Rădoi.

Mihai Stoica le-a luat apărarea jucătorilor de la FCSB, după ce Mirel Rădoi i-a criticat

Mihai Stoica a răspuns şi le-a luat apărarea jucătorilor. Ideea a fost a lui Ştefan Târnovanu, iar oficialul roş-albaştrilor a recunoscut că i s-a părut exagerat, dar nu a avut ce să spună, la capătul unui sezon foarte bun făcut de jucători:

„Am văzut declaraţiile lui Mirel…nu am avut intenţia să persiflăm adversarul. A fost despre ei. Băieţii au vrut să se îmbrace aşa. Vreau să spun doar atâta: nu mi se pare lipsă de respect. Îi doresc să ajungă să câştige titlul şi să vadă că după un sezon aproape perfect, tu, ca şi conducător, decizia îmi aparţine, devii sclavul jucătorilor, între ghilimele. Anul trecut am zis să tăiem autobozul, că nu avem timp, ei au vrut şi am zis da.

Nu puteam să spun că nu sunt de acord cu aşa ceva. În primă fază, am zis că poate e exagerat. Dar mi-a plăcut, am primit mesaje din străinătate, a făcut înconjurul lumii. Oamenii buni, asta e situaţia, aşa au vrut băieţii. Cum să fie lipsă de respect, mai ales faţă de el, când zece minute stadionul i-a scandat numele.